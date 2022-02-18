نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة لكزس إي اس 2022 في السعودية وأسعارها من الوكيل الحصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لكزس إي اس 2022 ، سيارة لكزس الجديدة هي من السيارات الأولى من نوعها التي تقدم الحداثة والشكل المميز حيث أن سيارة Lexus هي قسم تويوتا الفاخر، والجدير بالذكر أن شركة عبد اللطيف جميل للسيارات هي الوكيل الوحيد للكزس في المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن سيارة لكزس هي شركة تعتبر حديثة نسبياً لكن السيارة أثبتت حضورها القوي وكاريزمتها في قطاع السيارات الفاخرة خاصة سيارة لكزس ES 2022 لكي تنافس العديد من الشركات بقوة من الأسواق وللمزيد من المعلومات عن السيارة الفاخرة تابعونا في الفقرات القادمة.

مواصفات سيارة لكزس إي اس 2022

سيارة لكزس ES 2022 سوف تنافس العديد من الشركات بقوة في الأسواق مثل مرسيدس وبي ام دبليو وغيرهم من السيارات.

شركة لكزس تقدم خدمات مميزة لعملائها. ومنها انه يقدم طرازات متنوعة في المملكة العربية السعودية عند وكيلها الحصري شركة عبد اللطيف جميل للسيارات. كما أنه وبالإضافة إلى ذلك فتشتمل خدمات شركة لكزس على خدمات ما قبل البيع. غير انها توفر تجربة قيادة ممتعة ومثيرة. وذلك لتوفر الخبراء لكي تشرح التفاصيل الهامة حول سياراتها.

Lexus KSA

أما عن Lexus KSA فتوفر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات عدة مراكز كثيرة للصيانة المعتمدة. وذلك لطرازات الصانع الياباني شركة تويوتا. كما أن تلك المراكز تنتشر في كافة أنحاء المملكة. كما تقدم الشركة خدمتان وهم. الاولى خدمة الصيانة العامة. والثانية هي خدمة الصيانة الدورية. بالإضافة إلى انها تمتلك أقسام لبيع قطع الغيار الأصلية. وذلك لجميع الموديلات. لكي يتجنبوا جشع التجار. كما أنه يتم استبدال تلك القطع على أيدي متخصصين. كما سيضمن هذا للعميل أن يحصل على خدمة مميزة. بالإضافة إلى إطالة عمر السيارة. كما انه سيجعلك تتجنب الأعطال المفاجئة في السيارة. ولكي لا نطيل عليكم إليكم مواصفات لكزس اي اس 2022 في الفقرة القادمة.

لكزس اي اس 2022

السيارة مقسمة لأكثر من فئة. وسنطلعكم على مواصفات كل فئة :

أولاً فئة ES 250 العربة تستمد قوتها من محرك بسعة 2.5 لتر. كما انه بــ4 أسطوانات. قوة 204 حصان. عزم أقصى للدوران يبلغ 243 نيوتن/متر. كذلك متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـــ8 سرعات.

ثانياً فئة ES 300 الهجينة. العربة تستمد قوتها من محرك بسعة 2.5 لتر. كما انه بــ4 أسطوانات. قوة 214 حصان. عزم أقصى للدوران يبلغ 221 نيوتن/متر. كذلك متصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار CVT.

وأخيراً فئة ES 350.

العربة تستمد قوتها من محرك بسعة 3.5 لتر.

كما انه بــ6 أسطوانات.

قوة 300 حصان.

عزم أقصى للدوران يبلغ 356 نيوتن/متر.

كذلك متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـــ8 سرعات.

أسعار لكزس ES

هنا سنتحدث عن أسعار السيارات من الوكيل عبد اللطيف جميل وكلها شاملة الضريبة.