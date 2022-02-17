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عمر شويل - جدة سيارة ملكة السيارات في السعودية..سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة كلياً 2022 كليا بمواصفات جبارة - ثقفني
سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة كلياً 2022، تعتبر سيارة شيفرولية واحدة من السيارات الفاخرة ذات الدفع الرباعي المدمج والتي أطلقتها شركة جنرال موتورز بداية من عام 1996م، والتي قد تم صناعة الجيل الأول لها من خلال الشركة الكورية موتورز، وعلى التوالي تم صناعة الجيل الثاني من السيارة بتايلاند وقد تم توزيعها في كافة أنحاء العالم، ونحن هنا لكي نتعرف على سعر السيارة ومواصفات السيارة الجديدة بالسعودية بهذا التقرير.
مواصفات سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة كلياً 2022
- تأتي السيارة بمحرك قوي بسعة 1.450، ينتج عنه قوة حصان تصل نحو 148 حتى 5200 بالدقيقة.
- أما بالنسية لقوة عزم الدوران قد تصل نحو 3600- 255/ حتى 1600 بالدقيقة الواحدة.
- أما بالسنة لسعة خزان الوقود فقد تصل نحو 52 لتر.
- السيارة تدعم الكثير من وسائل الأمن والسلامة حيث أن يوجد بها 4 وسائد هوائية ضد التصادم.
- سيارة شيفرولية كابتفيا 2022 مزودة بناقل حركة إلكتروني يعمل أتوماتيك.
- كما أن السيارة مزودة بحساسات خاصة بالركن الخلفية الأمامية.
- السيارة يوجد بها كاميرا خلفية تمكنك من رؤية كافة الزوايا المتعددة، كما أنها تدعم مثبت سرعة.
- السيارة مزودة بنظام مساعدة خلال نهوض المرتفعات.
- يوجد بها نظام يمنع السرقة وإنذارات ضد السرقة.
- بإمكانك جلوس الأطفال بها دون قلق من خلال دعم نظام تثبيت مقاعد الأطفال.
- مزودة بتكييف يعمل بشكل إلكتروني، ويوجد بالسيارة شاشة متخصصة بعرض المعلومات بسعة 8 بوصة وملونة.
- كما أن يوجد شاشة خاصة ببيانات السائق، وتدعم نحو 6 سماعات خاصة بالنظام الصوتي.
- النوافذ الموجودة بالسيارة تعمل بنظام الريموت كنترول، أما بالنسبة لمقابض الأبواب الداخلية مصنعة من مادة الكروم.
- أما الأبواب والحقيبة تدعم العمل بتقنية الكهرباء، أما المصابيح الأمامية الموجودة بالسيارة تدعم العمل لمكافحة الضباب.
- يوجد بها قبضان بالسقف، ويوجد بها غطاء يعمل بشكل إلكتروني عند القيام بدوران السيارة.
- يوجد بها خاصية التحكم من خلال عجلة القيادة الخاصة بالسيارة.
أسعار سيارة شيفرولية كابتفيا 2021
حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعار سيارة شيفرولية كابتفيا ولكن بالنسبة لأسعار فئة 2021 تكون كالآتي:
- سيارة شيفرولية كابتفيا 2021 LT تبلغ نحو 71,700 ريال سعودي.
- أما سيارة شيفرولية كابتفيا 2021 LS تبدأ بسعر 65,600 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لسيارة كابتفيا بريميير 2022 تبدأ بسعر 76,600 ريال سعودي.
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