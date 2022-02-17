أسطورة السيارات …كيا سبورتاج 2022بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وفئاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

كيا سبورتاج 2022بأحداث واروع مميزاتها، كيا سبورتاج 2022 من أهم السيارات التي أعلنت عنها شركة كيا بحلول العام الجديد وهي معروفة بإنتاجها الكثير من السيارات ذات الفخامة والأداء المتميز، السيارة متوفرة في العديد من الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات، لها العديد من الفئات المختلفة في الإمكانيات والأسعار وتوفر أنظمة قيادة مختلفة، ولمعرفة مواصفات السيارة وأسعارها يرجي المتابعة.

كيا سبورتاج 2022بأحداث واروع مميزاتها

فئات كيا سبورتاج 2022

كيا سبورتاج SX TURBO 2022

وكيا سبورتاج LX 2022

كيا سبورتاج NIGHTFALL 2022

وكيا سبورتاج EX 2022

مواصفات كيا سبورتاج 2022

الطول الكلي لسيارة كيا سبورتاج 183.5 بوصة، والعرض 73.4 بوصة، ارتفاعها 65 بوصة، وطول قاعدة العجلات 108.4 بوصة.

تأتي ب 4 بدائل مختلفة للمحرك هي:

المحرك الأول نوعه بنزين TGDL معه شاحن توربيني.

المحرك تكون من أربع أسطوانات.

سعة المحرك 1.6 لتر أما قوته تصل إلى 177 حصان.

عزم دوران المحرك الأول يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة يدوي يشمل 6 سرعات أو أوتوماتيكي ثنائي القابض يحتوي علي 7 سرعات.

المحرك الثاني نوعه ديزل وتبلغ سعته 2 لتر.

عزم دوران المحرك الديزل 417 نيوتن / متر.

ناقل الحركة بالسيارة نوعه أوتوماتيكي يشمل 8 سرعات.

ويعمل المحرك الديزل بقوة 183 حصان.

المحرك الثالث نوعه هجين ويعمل بواسطة تقنية E- HANDLING تبلغ سعته 1.6 لتر.

تتشابه طريقة عمل هذا المحرك مع المحرك ألتربو الذي يحتوي علي 4 أسطوانات.

يتصل المحرك الهجين مع محررك كهربي ينتج طاقة تقدر بنحو 169 كيلو وأت.

أما الخيار الرابع من المحرك فنوعه هجين PLUG- IN- HYBRID ينتج حوالي 137 كيلو وأت ويقدر عزم دوراته ب 416 نيوتن لكل متر،

والجانب الأخر منه عزم دورانه 350 نيوتن لكل متر وينتج طاقة تصل إلى 195 كيلو وأت.

أسعار كيا سبورتاج 2022

سعر كيا سبورتاج SX TURBO 2022 يصل إلى 132.363 ريال سعودي.

كيا سبورتاج LX 2022 يصل إلى 93.148 ريال سعودي.

وكيا سبورتاج NIGHTFALL 2022 يصل إلى 105.338 ريال سعودي.

كيا سبورتاج EX 2022 يصل إلى 123.738 ريال سعودي.

أسعار كيا سبورتاج 2022 فى مصر