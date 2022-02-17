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عمر شويل - جدة أفضل 5 سيارات رياضية لعام 2022 تختلف على حسب اختلاف الأذواق والرغبات. حيث هناك العديد من فئات السيارات في السوق للعائلات والرياضة وغيرها وكل منها تختلف في أدائها وسرعتها وسعرها وطرق تطويرها. كما أن للمستخدمين أذواق مختلفة، بعضهم يبحث عن السرعة، والبعض الآخر يبحث عن الراحة، والبعض الآخر يبحث عن المساحة. و على هذا تختلف الأولويات بين كل شخص وآخر في تفضيله للسيارات.

أفضل 5 سيارات رياضية لعام 2022

هناك عدد من السيارات التي تم تصنيفها من أفضل السيارات في عام 2022، حيث يكون من بينها كل من:

شيفروليه كورفيت Z06

السيارة عبارة عن محرك مصمم بشكل غريب وجديد، بقوة 670 حصانًا ومحرك V8 سعة 5.5 لترًا في عام 2022 والذي يتنفس بشكل طبيعي والذي يعتبر أقوى محرك V8 لسيارة ركاب, وكما انها سيارة رياضية يقدر سعرها بأقل من 100 ألف دولار وهي من أفضل السيارات المعروضة للبيع.

مازدا MX-5 مياتا

تمتد تقاليد Mazda لأكثر من 30 عامًا، ومن أعظم ميزاتها أسلوب القيادة القائم على ملاحظات المستخدم مع محرك Miata رباعي الأسطوانات ذات قوة كبيرة, بالإضافة إلى هيكل متوازن حيث إنها واحدة من أفضل 5 سيارات رياضية لعام 2022.

كما أن التصميم مناسب لانزلاق الأجزاء المتعرجة جانبياً, كما تتميز هذه السيارة بأنها قابلة للتحويل بسقف ناعم وسقف صلب قابل للتحويل, إلى جانب أنه يمكن للمقصورة الداخلية للسيارة التي يطلق عليها اسم “RF” استيعاب ما يصل إلى شخصين وليس للرحلات البرية لذا فإن مقصورة الأمتعة محدودة.

تويوتا سوبرا

هناك شائعات بأن تويوتا سوبرا تشبه في التصميم والمحرك سيارة “بي إم دبليو Z4” ولكن يجب تجاهل هذه الإشاعة لأن تويوتا سوبرا تُظهر شخصيتها الفريدة وتجربة القيادة الممتازة, كما أن هناك نوعان من المحركات مع 4 شواحن توربينية “4 مضمنة و 6 مضمنة” كل منها يقود العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات, إلى جانب أن ناقل الحركات يتميز بسرعته، كما أن الكابينة صغيرة ولكنها مريحة، ولكنها غير مناسب لجميع السائقين.

شيفروليه كورفيت

إنها من أفضل 5 سيارات رياضية لعام 2022 بمحرك V8 بقوة 490 حصاناً وهو سبب اختيارها كأفضل سيارة رياضية لعام 2021, كما أنها تتميز بتصميم كوبيه مكشوفة، وتتميز بتصميم داخلي مريح ومقعدين بالحجم الكامل.