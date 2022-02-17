نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر نتابعه من خلال هذا التقرير الآتي حيث تعد تبك السيارة واحدة من أهم الشاحنات التي تتواجد بأكثر من فئة وأكثر من درجة تجهيز وعلى هذا الأساس سيكون التفاوت في الأسعار الخاصة بمختلف الفئات لهذا الموديل الأشهر إف جي كروزر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة، وأهم ما قد طرأ عليها من تحديثات جعلها بتجهيزات مميزة، وفيما يأتي أهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة، وكل ما يتوفر فيها من تجهيزات عبر تلك المراجعة السريعة عن السيارة الأكثر تميز إف جي كروزر مع بيان أهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

عبر هذا التقرير الآتي سيكون الحديث باستفاضة عن الأسعار والمواصفات للسيارة الأكثر حداثة وتميز تويوتا اف جي كروزر والتي تتمتع بالقوة والتميز في التصميم الخارجي ولها العديد من الخصائص التي من أبرزها السعة المميزة للمقاعد وقدرة السيارة على أن تخترق كل الطرق الصعبة علاوة على المميزات الخاصة بالمواصفات القادمة:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

من المواصفات الأكثر أهمية في السيارة تويوتا اف جي كروزر أن المحرك قوي وتعدل القوة حوالي مائة سبعة وسبعين حصان.

السعة الخاصة بالمحرك للسيارة إف جي كروزر مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

السيارة متوفر فيها أيضا الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيكي.

السيارة تسارعها يكون خلال أحد عشر ثانية.

أهم التجهيزات للسيارة:

السيارة تعمل بالمكابح التي تمنع الانغلاق.

الوسائد الهوائية موجودة للحماية من الاصطدام.

متوفر بالسيارة أيضا قفل مركزي.

مميزات السيارة:

مميزات السيارة: مقصورتها مكيفة أوتوماتيكيا.

متواجد المشغل للسي دي والشاشة تاتش.

كما يتوفر بالسيارة أيضا راديو مدمج.

تكلفة الشراء للسيارة إف جي كروزر

السيارة متوفرة بالسعر الذي يصل لنحو مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي، والسعر يعد متفاوت بين الفئة لهذا الموديل والأخرى، وبالنسبة للتجهيزات أيضا فتعد من بين أهم المتغيرات التي تتفاوت وعلى أساسها يتفاوت السعر.