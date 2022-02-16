سيارة الاحلام في السعودية...سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خيالية

سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خيالية، وصلت بشكل رسمي سيارة شيفرولية الجديدة لموديل 2022، لأسواق السيارات في المملكة العربية السعودية، وتعد فئة البريمير من أهم السيارات العائلية الكبيرة التي يزداد عليها الطلب بين المواطنين السعوديين، في الكثير من معارض المملكة ، نظراً لأن السيارة تتسم بالكثير من المواصفات القياسية المتميزة، والسعر مفاجأة لكافة العملاء، وبالأخص أن هذه الفئة مجهزة بالكامل، ونحن نعلم أن سيارة كابتيفا سوف يتم القيام بطرحها نحو ثلاث فئات متنوعة.

مواصفات سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022 الجديدة كلياً

قد تم طرح السيارة العائلية الكبيرة الأكثر طلب بالسعودية مزودة بسبع مقاعد من الداخل.

وقد تم طرح السيارة بمحرك تيربو قوي بأربع اسطوانات وذات سعة 1500 سي سي.

كما أن قوة السيارة تصل نحو 149 حصان، أما القير فهو أتوماتيك يدعم العمل بنظام CVT مع توفير نظام الدفع الأمامي الخاص بالسيارة.

ذات سعة بنزين للتر الواحد نحو 13.4 كيلو متر وذات تقييم أكثر من ممتاز.

وتدعم العمل ببنزين 95، فئة السيارة البريمير لشيفرولية كابتيفا 2022 بالسعودية تصل نحو 78,775 ريال سعودي شاملة الضريبة.

السيارة مزودة بفتحة سقف وعفشة علوية مع توفير شبك أمامي مطلية بالكروم.

وذات مصابيح أمامية بتقنية الليد النهارية إلى جانب توفير إشارات الليد باللون الأصفر.

يوجد بالسيارة 2 حساسات أمامية كما أن تتسم بوجود كشافات للضباب مع وجود جنوط مكحل ذات مقاس 17 إنش، وذات مقاس للكافر نحو 60× 215، كما أنها من النوع الكونتنينتل.

متوفر بالسيارة مرآة كهربائية جانبية ذات تقنية الطي الإلكتروني التلقائي.

إطارات أسفل النوافذ وذات مقابض الأبواب، وذات 4 حساسات بالخلف.

مميزات سيارة شيفرولية كابتيفا بريمير 2022