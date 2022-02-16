نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض 20% على سعر هيونداي سوناتا 2021 شامل الضريبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض 20% على سعر هيونداي سوناتا 2021 شامل ضريبة القيمة المضافة، شهدت أسعار موديلات العام الماضي انخفاضاً كبيراً خاصة في شهري يناير وفبراير، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى طرح كمية كبيرة من الموديلات الجديدة رغم عدم تميزها بشئ يُذكر عن موديلات 2021. وتعد سوناتا فليت واحدة من الفئات التي شهدت انخفاض كبير في سعرها الأساسي بنحو عشرون بالمائة، فقد تراجع سعر نسخة فليت من سوناتا بتجهيزات الفئة الأولى بأكثر من 23 ألف ريال، لذا دعونا نستعرض معكم أبرز مواصفات تلك الفئة وسعرها الجديد بعد الخصم.

تخفيض سعر هيونداي سوناتا موديل 2021

طرحت هيونداي العام السابق 11 فئة من أحد إصداراتها الأكثر مبيعاً وهو طراز سوناتا المميز، وجاءت فئة فليت مزودة بماكينة 4 اسطوانات حجمها 2500 سي سي، تعمل تلك الفئة بنظام الدفع الأمامي للعجلات مع قير أوتوماتيكي بثماني سرعات والسيارة إقتصادية جداً بمعدل مشي 16.5 كيلو متر بإستخدام لتر بنزين واحد.دعونا الآن نتعرف على أقل سعر للسيارة الآن قبل الحديث عن تجهيزاتها الداخلية وةالخارجية، فقد بلغ سعرها 90 ألف و275 ريال شامل الضريبة بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالقادسية، وذلك بدلا من 112 ألف و625 ريال وبخصم يصل إلى 20%

تتميز السيارة بمزايا خارجية عديدة وتصميم جذاب كعادة طراز سوناتا من هيونداي، فهي تأتي بمصابيح رئيسية led أمامية وخلفية، جنوط من الألومينيوم بمقاس 17 إنش، عدد 4 حساسات خلفية وكشافات ضباب خلفي، اشارات على المرايات مع التحكم في حركتها أوتوماتيكياً. تأتي السيارة بمكابح من نوع abs مانعة للإنزلاق، حساس كفرات ونظام موازنة وثبات إلكتروني، عدد 2 إيرباق للسائق والراكب مع خمس احزمة أمان للركاب.

سوناتا 2021 فئة فليت

تتميز فئة فليت بداخلية ذات مقاعد قماش فاخرة، زجاج كهربائي بالكامل مع دعم نظام السنترلوك للسائق والراكب ومرايات كهربائيه. وتتميز تلك الفئة كذلك بإمكانية التحكم بمثبت السرعه وعداد الرحلات والبلوتوث عن طريق الأزار الموجودة على عجلة القيادة. السيارة مجهزة بمواصفات عديدة لغرض الترفية تتضمن مسجل ومنفذ يو اس بي للشحن السريع ومنفذ طاقه، مكيف يدوي مدعوم بفتحات تكييف خلفيه، بالاضافة إلى حاملات اكواب ومساند بالوسط للمقاعد الأمامية والخلفية في هيونداي سوناتا فليت 2021