القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خيالية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 من أهم وأشهر أنواع المركبات التي تمتلك القدرة على أن تعبر الطرق الوعرة الصعبة، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بما فيه التوضيح والتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة مع المزيد عن أقوى المواصفات التي تتواجد في موديل السيارة مع بيان أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة، وفيما يلي أيضا نقدم توضيح للتكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة بالسوق المحلي المصري والسوق السعودي.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة تمتلك عدد من المواصفات الأساسية والتي تؤهلها لتكون من أفضل أنواع السيارات التي تنتشر بالسوق المحلية، والعالمية ويتساءل عن مواصفاتها الكثير من الراغبين في الحجز لهذ الموديل المميز، وفيما يأتي مزيد من التفاصيل حول المواصفات التي تواجد بالسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

القوة في التصميم من الخارج مع الاتساع بالمقصورة.

المحرك بالسعة ثلاثة ونصف لتر.

متوفر الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك.

السيارة تمتلك مكيف أوتوماتيكي.

متواجد فيها مشغل السي دي، والراديو المدمج.

يتواجد بالسيارة الشاشة من نوع تاتش.

أهم التجهيزات في سيارة تويوتا إف جي كروزر ما يلي في النقاط القادمة

المقاعد الخاصة بالمقصورة الداخلية للسيارة مغطاة بخام من المطاط القوي للوقاية من أي اتساخات.

يتواجد بالسيارة المقاعد والتي من الممكن ضبطها كهربيا للحصول على المستوى المطلوب من الراحة.

من أهم ما يتوف في السيارة من التجهيزات المميزة مكابح تمنع الانغلاق كما تعمل بشكل منظم من خلال الخاصية إي بي إس، والخاصية إي بي دي.

السيارة يصل الطول الخاص بها إلى حوالي مائة ثلاثة وستين بوصة.

متوفر في السيارة من نوع إف جي كروزر الوسائد الهوائية التي تقي من الارتطام، أو التعرض للتصادم.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية

اسعر الخاص بالسيارة إف جي كروزر يصل لنحو مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي حيث أن السيارة متواجدة بشكل مستمر بكافة الأسواق المحلية ومتواجدة بالسوق المصري بالسعر الذي يصل للقيمة المالية خمسمائة ألف جنيه مصري وهذا على حسب ما يتواجد بالسيارة من تجهيزات.