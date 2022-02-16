مواصفات تويوتا يارس في السعودية أكثر سيارة موفرة للوقود عن منافسيها في الأسواق العالمية

مواصفات تويوتا يارس في السعودية ، toyota yaris هي سيارة من نوع سيدان صغيرة الحجم وهي إحدى سيارات شركة تويوتا للسيارات الرائدة في صناعة السيارات ولها تاريخ كبير في إنتاجها، تم إنشاء أول خط إنتاج لـ يارس عام 1999 في اليابان، تم بيع ما يقارب من 8 مليون نسخة وأكثر من تويوتا يارس حول العالم بفضل مواصفاتها المذهلة وشكلها وتصميمها الخارجي الفخم، تتمتع يارس بشعبية كبيرة في دول الشرق الأوسط ودول الخليج بما فيهم المملكة السعودية، نحن بصدد معرفة سعر ومواصفات toyota yaris في السعودية الجديدة في العام 2022 خلال السطور القادمة.

مواصفات تويوتا يارس 2022 (أعلى فئة)

محرك السيارة 1.0 لتر.

4 سلندر.

سعة خزان الوقود 42 لتر.

قوة المحرك 105 حصان.

قوة عزم الدوران 140 نيوتن/ متر.

طول السيارة 4.425 ملم.

عرض السيارة 1.730 ملم.

ارتفاع السيارة 1.475 ملم.

قاعد العجلات 2.500 ملم.

نظام المحافظة على الفرامل من الأنزلاق.

نظام التحكم في ثبات السيارة.

نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام BA لمساعدة الفرامل.

وسائد هوائية.

إمكانية مراقبة ضغط الإطارات.

مشد حزان أمامي.

إمكانية تثبيت مقاعد الأطفال.

نظام مانع الحركة.

سنتر لوك.

5 مقاعد من القماش مصنوعة من القماش.

إمكانية معرفة ما تبقى من الأميال لأجل الوقود من خلال جهاز كمبيوتر.

المقود يعمل بالكهرباء.

جهاز قياس عدد الأميال التي قُطعت.

إمكانية ضبط المقعد بشكل يدوي.

مصابيح أرضية.

مصابيح للخرائط.

مصابيح الترحيب.

مرآة تجميل.

أماكن وضع الأكواب.

الشبك أمامي فقط مطلي بالكروم.

ميزة مزيل الضباب للنافذة الخلفية فقط.

نوافذ الابواب الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

مصابيح ضد الضباب من الخلف فقط.

المصابيح الامامية من الهالوجين.

مرآة الباب تعمل إلكترونيًا.

ضوء للفرامل.

مشغل سي دي.

ميزة الدخول بدون مفتاح.

المكيف يعمل يدويًا.

شاشة صغيرة لعرض درجة الحرارة.

مقبس أمامي 12V.

عداد للمسافات.

راديو – بلوتوث – مدخل USB – مدخل AUX.

سعر toyota yaris في السعودية

تختلف أسعار فئات تويوتا يارس السيدان بـ اختلاف مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر تويوتا يارس سيدان 2022 1.3L STD M/T في السعودية بـ 52.785 ريال سعودي. سعر تويوتا يارس سيدان 2022 1.5L Y CVT بـ 57.040 ريال سعودي. سعر تويوتا يارس سيدان 2022 1.5L Y Plus CVT بـ 59.685 ريال سعودي.

صور تويوتا يارس 2022