تاريخ تويوتا… نشأة العملاق الياباني تويوتا تندرا الوحش اليابانى فى السعودية بشكلها الجديد بمواصفات واسعار مذهلة

تاريخ تويوتا… نشأة العملاق الياباني تويوتا تندرا ، تويوتا تندرا السيارة اليابانية المعروف عنها كونها من السيارات البيك اب المستخدمة في الطرق الصعبة، ومن المعروف عن السيارات اليابانية مدى متانتها في التحرك على الطرق وثباتها، وهو ما يجعلها مناسبة بشكل كبير للاستخدام في أغراض الرحلات، فهي من أكثر السيارات أمانًا على الراكبين كما أنها تعد من السيارات المزودة بكامل الأدوات التكنولوجية التي يعتبر الهدف الأساسي منها هو راحة الراكب ومن معه.

تاريخ تويوتا… نشأة العملاق الياباني تويوتا تندرا

تعتبر من بين أحدث السيارات التي قدمتها شركة Toyota اليابانية معروفة بمتانتها قوتها من الخارج حتى تتحمل كافة انواع الطرقة الصعبة سواء كانت صخور ورمال الخارجية دون أن يحدث لها أي نوع من المشاكل لذا تتمتع بالكثير من المزايا التي سنتعرف عليها خلال السطور التالية وهي كالتالي وتمتاز السيارة بعدد من الصفات ومن هذه الصفات

لها شكل خارجي جذاب وجميل يلفت الانتباه ويلفت الأنظار، ويتم ترويضه بقوة المحرك

السيارة مزودة بشاشة لعرض المعلومات الخاصة بالسيارة كما أنه يمكن أن يعرض عليها لترفيه الركاب وهي بحجم اثني عشر بوصة.

يوجد بالسيارة منفذ لعرض اجهزة اليو اس بي لتسهيل عرض البرامج الخاصة.

كما يمكن ربط الأجهزة الخاصة بالسيارة عن طريق تقنية البلوتوث.

وأيضًا يمكن ربط السيارة عن طريق الواي فاي.

والسيارة مزودة بكاميرات ليتمكن السائق من متابعة الأجواء المحيطة بالسيارة.

ويمكن اعتبار أن سماعات السيارة الداخلية لها صوت عالي ونقي.

والسيارة تعمل بمحرك سعة 3500 CC.

كما تمتاز ببنية قوية تمكنه من التحرك داخل الصحراء والطرق الرملية.

جنوط رياضية متعددة بأحجام مختلفة من 18 “إلى 20” و 3 أحجام مختلفة للصندوق، 5.5 و 6.5 و 8.1.

بها وسائد هوائية تقلل من حدوث الصدمات.

كما يمكن للركاب الاستمتاع بالموسيقى لاحتوائها على مشغل سي دي وراديو مدمج بالإضافة إلى مشغل سي، والشاشة قياس 12 بوصة.

تعتبر من أكثر السيارات التي يعشقها الكثير من محبي السيارات، لاحتوائها على العديد من المعدات الخاصة بالقيادة الآمنة على أصعب الطرق.

سعر السيارة تويوتا تندرا