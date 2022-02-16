نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والتميز.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا نتعرف عليها من خلال المتابعة لتلك المقال حيث تعتبر نلك السيارة من بين السيارات التي تتمتع بالقدرة الكبيرة على مقاومة أي تعرجات على الطريق، وفيما يلي أهم المعلومات عن السيارة، وكل ما يتوفر بها من تجهيزات، مع العديد من المزايا التي تتمتع بها السيارة، وتعتبر تلك المركبة المميزة من بين أقوى المركبات والتي لها دور في أن يكون الركاب في أمان طوال فترة التواجد بالسيارة، مع توضيح سعر الشراء للسيارة في مختلف السوق المحلية.

مواصفات سيارة لادا نيفا

المواصفات والاسعار لسيارة لادا نيفا نتعرض لها من خلال هذا التقرير الآتي حيث تعتبر مواصفات السيارة من بين أهم عوامل الجذب لاقتناء سيارة مميزة وتتمتع بالتصميم الفخم، ومن خلال توفر تجهيزات أساسية بالسيارة فهذا ما يجعلها مؤهلة بشكل لكل تكون من بين أقوى السيارات المطروحة بالسوق المحلي والعالمي.

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا

مواصفات سيارة لادا نيفا نتعرف عليها فيما يلي من النقاط القادمة:

التصميم الخاص بالسيارة مميز بالقوة مع المتانة والصلابة لتحمل الأصعب من الطرق شديدة الوعورة.

المحرك الخاص بالسيارة سعته تقدر بنحو ألف وسبعمائة سي سي.

السيارة العزم للدوران الخاص بها يقدر بالقيمة مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

الناقل الخاص بالحركة أوتوماتيك، وتقسيمه لخمس سرعات.

أهم التجهيزات المتواجدة بالسيارة لادا نيفا

السيارة تمتاز بأهم التجهيزات والتي من بينها ما يلي:

تتوفر بالسيارة خاصية للسيطرة بشكل كامل على النمط الخاص بالقيادة.

متواجد في تلك الشاحنة المكابح التي تمنع الانغلاق.

متوفر في السيارة أيضا المقاعد سهلة الضبط من خلال خاصية تعمل بالكهرباء.

الوسائد الهوائية أيضا لمنع الاصطدام.

أهم مميزات السيارة:

السيارة تتمتع بالآتي:

متواجد بها المشغل للسي دي.

متوفر أيضا الراديو.

المكيف يعمل بالريموت.

متواجد بالسيارة شاشة تاتش مقاس سبعة إنش.

اسعار سيارة لادا نيفا

السيارة من نوع لادا نيفا تعتبر السيارة الأقوى من حيث التجهيزات والمزايا، ومتوفرة بكافة المعارض بالمملكة السعودية بالسعر الذي يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي وتعد متوفرة بنسخة واحدة.