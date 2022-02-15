قنبلة الموسم .. سيارة كيا سبورتاج الفخمة وحش الطرق الصعبة بمواصفات واسعار جبارة الاقوى فى عالم السيارات

قنبلة الموسم .. سيارة كيا سبورتاج الفخمة ، كيا سبورتاج والمعروف عنها تميزها عن مختلف السيارات في الشكل الخارجي والمواصفات والتكنولوجيا التي تعمل بها، وهي واحدة من السيارات التي تعطي شعور بالراحة والأمان لكل من يتواجد بها، كل هذا بجانب كونها من السيارات التي لا تستهلك الكثير من الوقود في أثناء قيادتها، كما يتوفر بها الكثير من المواصفات التي تميزها عن الباقي مما يماثلها من السيارات، سنتعرف خلال مقالنا على خصائص ومكونات السيارة من الداخل والخارج ومميزات كل منهم وكذلك سعرها في الأسواق السعودية، حيث من المعروف أن سيارات ماركه كيا تجمع قائمة طويلة من المزايا والمواصفات الهائلة التي يتمناها أي سائق كما أنها متواجدة بسعر اقتصادي مقارنة بأسعار نفس الفئة من نوع السيارة في الماركات الأخرى.

قنبلة الموسم .. سيارة كيا سبورتاج الفخمة

تمتاز السيارة بالعديد من المواصفات التي تجعل من اقتنائها متعة ومن هذه المواصفات:

تتسع السيارة مختلف الاحجام من الأفراد.

كما أنه السيارة تعمل بالكامل بالطرق التكنولوجية.

وتعتبر العجلات المزود بها السيارة من النوع الرياضي الذي يسمح بتحمل الطرق الصعبة.

وأيضًا السيارة مزودة بمصابيح مضادة للضباب لتسهيل الرؤية في الطرق الضبابية.

ويوجد بسقف السيارة نافذة متحركة.

والسيارة مزودة بتكييف مركزي قوي.

كما أن السيارة مزودة بجهاز استشعار للتوقف في حالات الاصطدام المفاجئة.

وتعتبر السيارة أيضًا مزودة بنظام للتعتيم يعمل بشكل إلكتروني في حالات السطوع الشديد.

مع إمكانية تعديل مقعد السائق لأكثر من ثمان وضعيات لتسهيل وضعه على عجلة القيادة.

يعلو الواجهة الأمامية لسيارة كيا سبورتاج من الخارج شبكة المبرد ومصابيح الهالوجين الأمامية ومصابيح النهار

يوجد على جوانبها مقابض أبواب من الكروم، ونوافذ جانبية بإطارات من الكروم.

السيارة متوفرة باللون الأحمر الهائل، والأبيض اللؤلؤي، والأزرق الباسيفيكي، والفضي اللامع، والرمادي المعدني، والأسود الكرزي.

سعر سيارة كيا سبورتاج

نقدم لكم أبرز الأسعار الخاصة بكافة أنواع سيارة كيا سبورتاج، ومنها: