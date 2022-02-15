السيارة الجبارة الواعرة..سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خيالية

سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خيالية، أصبحت شركة تويوتا تتنافس بقوة مع الكثير من السيارات، فقد قامت شركة تويوتا اليابانية بالكشف عن السيارة الجديدة لها بشكل كلي سيارة تويوتا سيكويا 2023، حيث أنه من المتوقع أن تتنافس السيارة مع تندار المعروفة، حيث قد تم الكشف عن ما تحمله السيارة من مواصفات ومزايا بيوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 يناير بالعام الحالي، وهي تعتبر من السيارات التي تتسم حجمها الكبير الذي يكون مناسب للذهاب بالرحلات العائلية وبمسافات كبيرة نسبياً، وتتسم السيارة بوجود محرك قوي يبلغ نحو 437 حصان، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومزايا السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كلياً

السيارة تملك محرك قوي يدعم العمل بحوالي ست سلندر مع توفير شاحت توربيني وينتج عنه قوة نحو 348 حصان.

وذات عزم دوران 405 رطل قدم.

وتحتوي على ناقل حركة اتوماتيك بعمل بنحو 10 سرعات.

ومن المقرر أن يتم تغير المحرك القديم الذي كان ينتج عنه قوة نحو 381 حصان.

سيارة تويوتا مزودة بفتحة سقف بانورامية مصنعة من أجود أنواع الزجاج.

مزودة بفتحة سقف بانورامية مصنعة من أجود أنواع الزجاج. كما أن يوجد بالسيارة ثلاث منافذ يو إس بي، وتدعم تقنية البلوتوث، كما أن يوجد بها شاشة لعرض المعلومات بمقاس 8 بوصة.

أما مساحة وحجم شحن السيارة قد يبلغ نحو 18.9 قدم مكعب.

سيارة تويوتا مزودة بمصابيح إضاءة للسيارة بالنهار، وتقوم بالعمل بتقنية الليد المضيئة، أما مقاس خلوص السيارة الأرضي قد يبلغ نحو 9.9 بوصة.

مميزات سيارة تويوتا سيكويا 2023

سيارة تويوتا مزودة بعجلات مصنعة من مادة الألومنيوم القاتم، كما أنها تدعم خاصية الاندرويد والأبل.

مزودة بعجلات مصنعة من مادة الألومنيوم القاتم، كما أنها تدعم خاصية الاندرويد والأبل. تدعم السيارة تقنية الدخول الذكي دون استخدام مفاتيح وتقنية الكشف على النقطة العمياء.

يتم التحكم بحالة الطقس ويكون ثلاثي المناطق، كما أن يوحد بالسيارة راديو يقوم بالعمل بخاصية الملاحة من خلال الأقمار الصناعية المتنوعة.

النظام الصوتي الموجود بالسيارة تتكون من 12 حتى 14 سماعة للصوت.

كما أنها مزودة بتقنية التحكم عن بعد بالسيارة.

يوجد بها فرامل مانعة لانغلاق.

أسعار سيارة تويوتا سيكويا 2023