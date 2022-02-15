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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة 2020 و2021 للتنازل بدون مقابل أو شروط، توفرت للتقبيل سيارة تويوتا كامري 2021 وارد خليجي فئة ستاندر، ماكينة اقتصادية 4 اسطوانات سعة 2500 سي سي تعمل مع جيربوكس وعدادها لم يتجاوز خمسة آلاف كم، البودي بحالة الوكالة والمحركات جديدة وقد تم تركيب عازل هواء بضمان عشر سنوات. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، مثبت سرعة ودعم للمكابح، إضاءات ليد وكاميرا خلفية، شاشة ترفيه، فتح السيارة بالريموت وعجلة قيادة متعددة الأغراض، مكيف يدوي ومقاعد مخمل. السيارة للتنازل تقسيط على بنك الراجحي بدون شروط أو مقابل لنقل الملكية، قيمة القسط الشهري 1550 ريال، تم سداد الدفعة الأولى 2700 ريال بالاضافة إلى قسط واحد ومتبقي 59 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 47 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل أو شروط

تتوفر للتقبيل سيارة نيسان التيما SV 2021 نص فل بنزين، ماكينة إقتصادية 4 اسطوانات 2500 سي سي بقير أوتوماتيك والممشى 15 ألف كيلو متر، تم إضافة حماية للوجهية وتظليل عازل حراري. تتميز بفتحة سقف، رادار، تنبيه ما قبل التصادم، فرامل الطوارئ، النقاط العمياء، حساسات خلفية، شاحن لاسلكي، التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث، شاشة وسطية تدعم نظام اندرويد اوتو وابل كاربلاي. السيارة للتنازل بدون مقابل بمدينة مكة المكرمة من خلال مصرف الراجحي، قيمة القسط الشهري 1405 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط ومتبقي 53 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 42 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي اكسنت 2020 بنزين، ماكينة إقتصادية 4 سلندر بحجم 1400 سي سي وقير أوتوماتيك وعدادها 34 ألف كيلو متر، تم إضافة شاشة وسطية رويال بلاتينوم مع كاميرا خلفية. مع بقية المواصفات. السيارة للتنازل استكمال أقساط عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 692 ريال، تم سداد الدفعة الأولى بقيمة 2500 ريال بالاضافة إلى عدد 11 قسط من مستحقات التمويل، ومتبقي 49 قسط، تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 23 ألف و528 ريال بينما تصل قيمة السداد المبكر إلى 49 ألف و395 ريال.

سيارات 2020 للتنازل تقسيط

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2020 فئة ستاندر بمحرك بنزين، ماكينة إقتصادية 4 اسطوانات بحجم 1600 سي سي وقير أوتوماتيك والعداد 40 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات خلفية، فتح السيارة بالريموت، تحكم كهربائي بالأبواب والنوافذ، مقاعد مخمل وعجلة قيادة متعددة الأغراض، مكيف يدوي ونظام صوتي وترفيهي فاخر، فرامل مانعة للانغلاق وتحكم في الانزلاق. السيارة للتقبيل أقساط على الراجحي والتنازل بدون مقابل، قيمة القسط الشهري 827 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط، إجمالي المبلغ المتبقي 60140 ريال متضمن بقية الأقساط والدفعة النهائية.