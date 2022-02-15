نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل %12 على هيونداي سوناتا 2022 سمارت بلس الإقتصادية الأكثر مبيعاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل %12 على هيونداي سوناتا 2022 سمارت بلس الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة، تعتبر أحد السيارات الفاخرة التي تتميز بكونها سيارة إقتصادية بتقييم ممتاز، حيث تمكنك من السير مسافة 16.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91، أصبحت تتوفر السيارة الآن ضمن تخفيضات السيارات المخصصة لعام 2022 لدى المملكة العربية السعودية، نتناول اليوم مواصفات السيارة بالكامل و المعرض الذي يقدم العرض المميز على سيارة هيونداي سوناتا 2022 سمارت بلس بالإضافة إلى السعر الجديد.

تخفيض مذهل %12 على هيونداي سوناتا 2022

إنضمت السيارة الإقتصادية إلى مجموعة تخفيضات السيارات بالسعودية لعام 2022، حيث تتميز فئة النص فل بمحرك اقتصادي رباعي الإسطوانات 2500 سي سي بنزين قير اوتوماتيك و يعمل بنظام دفع أمامي، حيث تتوفر سيارة هيونداي سوناتا 2022 سمارت بلس الإقتصادية نص فل لدى معرض عماد الدين للسيارات خصم مذهل 12%، بسعر 110 ألف و 400 ريال بدلا من 124 ألف و 125 ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هيونداي سوناتا 2022 سمارت بلس

تتميز فئة سمارت بلس ب فتحة سقف بانوراما، ليد نهاري، انوار ليد عالي واطي و زيق كروم أمامي، كما تتميز سيارة هيونداي سوناتا 2022 سمارت بلس السيارة الإقتصادية الأكثر مبيعاً فئة نص فل بعدد أربعة حساسات اماميه، جنوط المنيوم مقاس 18 انش، اشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك و كاميرا خلفية، تتميز خلفية السيارة كذلك ب كشاف ضباب خلفى، عدد أربعة حساسات خلفية و ريموت للتحكم في السيارة، كما تتميز بكافة مواصفات الأمان فرامل abs، حساس كفرات، نظام الثبات الالكتروني، ايرباج للسائق والراكب وعدد خمس احزمة امان.

داخلية سمارت 2022 فئة نص فل

تتميز فئة النص فل بإمكانية الدخول ذكي و التشغيل الذكي، مقاعد جلد فاخرة والداخلية باللون البيج، مقعد السائق بتحكم كهربائي، زجاج كهربائي ونظام السنتر لوك للسائق والراكب، تتميز سيارة هيونداي سوناتا 2022 سمارت بلس الإقتصادية نص فل كذلك ب مرايات بخاصية الطي الأوتوماتيكي، مقود مكسو بالجلد يتم التحكم من خلال المقود في النظام الصوتي، مثبت السرعة، عداد الرحلات و البلوتوث، شاشة معلومات تدعم نظام أبل كار بلاي و نظام اندرويد اوتو.

تتميز فئة سمارت بلس بكافة مزايا الترفيه والتكنولوجيا شاحن لاسلكي، منفذ يو اس بي و منفذ طاقة، تتميز كذلك ب حاملات اكواب، زر تشغيل الكاميرا الخلفية، زر تشغيل وايقاف الحساسات و زر اختيار وضعيات القياده، جلنط كهربائي خاصية الاوتو هولد و مانع انزلاق، مسند بالوسط درج، فتحات تكييف خلفية، منفذ يو اس بى خلفى و مسند خلفي مع حاملات أكواب لسيارة هيونداي سوناتا 2022 سمارت بلس الإقتصادية نص فل.