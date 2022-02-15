نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة لكزس IS في السعودية تحديث جديد للاسعار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة لكزس IS ، شركة Lexus هي شركة مُصنعة للسيارات اليابانية وتعتبر أنها القسم الفاخر من شركة تويوتا، كما أن وكيل سيارة لكزس في السعودية Lexus KSA هي شركة “عبد اللطيف جميل” للسيارات، غير أنه جدير بالذكر أن شركة لكزس تعتبر شركة حديثة نسبياً لكن رغم ذلك قد أثبتت حضورها القوي وفاعليتها في قطاع السيارات الفاخرة لكي تنافس بذلك الكثير من الشركات العريقة والتي تربعت لسنين في العديد من أسواقها وللمزيد من المعلومات عن السيارة وعن أسعارها في السعودية من الوكيل الوحيد لها فتابعونا.

سعر ومواصفات سيارة لكزس IS

كما ذكرنا في بداية المقالة فسيارة Lexus انتشرت بقوة وأصبحت تنافس العالميين. أمثال سيارات مرسيدس وبي ام دبليو وغيرهم. وفي تلك المقالة سوف نتعرف على الموديلات المتعددة للعربة من نفس النوع في السعودية. وقبل ذلك يجب التعرف على سيارات لكزس IS 2022 السعودية. فيجب أن نعلم أن الصانع الياباني يقدم طرازات متنوعة من سيارة لكزس في المملكة العربية السعودية وذلك عند الوكيل الحصري للسيارة. وهو شركة “عبد اللطيف جميل” للسيارات. وجدير بالذكر أن الشركة السعودية Lexus KSA توفر الكثير من الخدمات المميزة لعملائها في كافة الفروع. ومثال على ذلك خدمة ما قبل البيع. حيث بسبب تلك الخدمة تتوفر تجربة قيادة ممتعة. بالإضافة إلى توفر الخبراء لكي يشرحوا التفاصيل المهمة حول السيارات.

Lexus KSA

للمزيد عن مميزات سيارة لكزس فتوفر شركة “عبد اللطيف جميل” للسيارات. عدة مراكز وهي معدة للصيانات المختلفة المعتمدة لطرازات الصانع الياباني. والتي تنتشر في كل أنحاء المملكة السعودية. كما تقدم الشركة خدمات للصيانة العامة بالإضافة إلى صيانة السيارة الدورية. كما تمتلك شركة لكزس أقسام لبيع قطع الغيار الأصلية وذلك يشتمل على جميع الطرازات. بالإضافة إلى أنه يتم استبدال هذه القطع على أيدي خبراء. وذلك سوف يضمن الحصول على خدمة مميزة كما أنه يطيل من عمر السيارة Lexus. كما ستجنب الصيانة الدورية للعربة الأعطال المفاجئة في سيارتك وبدون التطويل أكثر من ذلك سنعرض عليكم سعر ومواصفات سيارة لكزس IS في الفقرة القادمة.

لكزس IS 2022

سوف نطلعكم على خصائص المحركات في سيارة لكزس السعودية :

سيارة Lexus KSA بمحرك 4 سلندر L4. المحرك سعة 2.5 لتر. كما يقوم بتوليد 204 حصان. بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي بـــ8 سرعات.

بمحرك 4 سلندر L4. سيارة Lexus KSA بمحرك هجين (هايبرد) 4 سلندر L4. المحرك سعة 2.5 لتر. كذلك يقوم المحرك بتوليد 214 حصان. بالإضافة إلى ناقل حركة E-CVT.

بمحرك هجين (هايبرد) 4 سلندر L4. سيارة Lexus KSA بمحرك 6 سلندر V6. المحرك سعة 3.5 لتر. كما يقوم بتوليد 300 حصان. بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي بـــ8 سرعات.

بمحرك 6 سلندر V6.

لكزس آي اس سعر

وصلنا إلى الفقرة التي تنتظرونها بشدة أعزائي القراء. وهي لكزس آي اس سعر ويجب التنوية أن الأسعار شاملة الضريبة وهي كالتالي :

سيارة لكزس IS 300 AA Elegant وهي بسعر 180 ألف ريال سعودي.

IS 300 AA Elegant وهي بسعر 180 ألف ريال سعودي. كما أن Lexus موديل IS 300 BB Excellence ستكون بسعر 202,200 ريال سعودي.

موديل IS 300 BB Excellence ستكون بسعر 202,200 ريال سعودي. سيارة لكزس IS 2022 موديل IS 350 CC Elite ستكون بسعر209,300 ريال سعودي.

موديل IS 350 CC Elite ستكون بسعر209,300 ريال سعودي. كذلك لكزس آي اس سعر موديل IS 350 F Sport ستكون بسعر239,100 ريال سعودي.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن سعر ومواصفات سيارة لكزس IS و لكزس IS 2022 قد نالت إعجابكم.