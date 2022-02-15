أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بالشكل الجديد بمواصفات عالمية واسعار خيالية

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، نتناولها عبر هذا التقرير الآتي حيث أن الأسعار التي تكون من أهم العوامل التي تجذب لاقتناء السيارة من أي موديل ومن أهم المعلومات التي يتم البحث عنها بصفة أساسية قبل الشراء الفعلي لأي مركبة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وتكلفة الشراء لها كم سنورد مراجعة عن أهم ما تمتاز به تلك السيارة الرياضية المميزة من التجهيزات والمواصفات التي تمنحها التصميم الفريد مع القدرة التشغيلية وكفاءتها الممتازة للسير على مختلف الطرق الوعرة وإليكم بالتفصيل كل ما يتعلق بموديل كيا سبورتاج الفريد.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

الأسعار الخاصة بالسيارة كيا سبورتاج 2022 تكون على حسب ما يتوفر في الموديل من مختلف فئاته من تجهيزات أساسية، و ملحقات تهدف لقيادة آمنة وسبل الترفيه التي تتوفر في المقصورة الداخلية للسيارة، ومن خلال الآتي نعرض أهم المعلومات التي تتعلق بالتكلفة الشرائية للسيارة.

السيارة كيا سبورتاج 2022 من الفئة الأولى قد يصل سعرها لنحو ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي.

متوفر أيضا الموديل من الفئة الثانية يصل السعر له لنحو مائة وخمسة ألف ريال سعودي.

السيارة التي تنتمي للفئة الثالثة تصل للسعر مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر الخاص بالموديل كيا سبورتاج من فئته الرابعة فالسعر مائة اثنين وثلاثين ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

من أهم المواصفات التي تمتلكها السيارة ما يلي ذكره في النقاط القادمة: