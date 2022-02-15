أسعار سيارة تويوتا المستعملة حالتها جيدة بكل الفئات في المملكة العربية السعودية

تعتبر سيارة تويوتا من السيارات الفخمة التي لديها الكثير من المواصفات الاحترافية والمميزة وتوفر منها مجموعة من السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بكافة المعارض المخصصة لبيع السيارات المستعملة بأسعار مناسبة، فسيارات تويوتا المعروفة منذ القدم لها العديد من المزايا التي تجعلها من أكثر السيارات مبيعاً في جميع انحاء العالم وبالأخص في دول الخليج العربي وبشكل واضح في المملكة العربية السعودية، وتقدم تويوتا العديد من الفئات المميزة في السيارات بكافة الامكانيات والألوان والتقنيات العالية وفي مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم أسعار سيارات تويوتا بكل مواصفاتها وفئاتها مستعملة وفيما بينها كلًا من التالي.

أسعار سيارات تويوتا المستعملة في المملكة العربية السعودية

سيارة تويوتا كامري 2018 المتوفرة بسعر 27 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كامري 2019 المتوفر بسعر 16 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا لاند كروزر 2020 المتوفرة بسعر 125 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا لاند كروزر 2015 المتوفرة بسعر 150 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كورولا 2018 المتوفرة بسعر 30 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كامري 2020 المتوفرة بسعر 27 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كامري 2021 المتوفرة بسعر 70 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كامري 2008 المتوفرة بسعر 15 ألف ريال سعودي. سيارة تويوتا كامري 2013 المتوفرة بسعر 17 ألف ريال سعودي.

أشهر سيارات تويوتا المستعملة في السعودية بأسعار مناسبة