تعرف علي مواصفات سيارة لاند روفر ديسكفري 2022 ومواصفات الأمان الخاصة بالسيارة

تتميز السيارة لاند روفر ديسكفري 2022 بأنها واحدة من أهم السيارات التي صنعت من خلال شركة سيارات لاند روفر موديل العام الحديث لما يتوفر من خلالها من سبل الراحة والسلامة أثناء السير وخاصة في الطرق الوعرة، كما تتميز السيارة بالفخامة والقوة وكافة وسائل الترفية حتى أصبحت الإختيار الأمثل عند شراء سيارة واسعة تتناسب مع الأفراد والعائلة، حيث جاءت السيارة تعمل بمحركين بخاصية الدفع الرباعي.

مواصفات السيارة لاند روفر ديسكفري 2022

تمتلك السيارة المواصفات المثالية من حيث وسائل الأمان والترفية والمحرك وغيرها من المواصفات، حيث أنها تكفي سبعة أشخاص من خلال ثلاثة صفوف وفيما يلي نوضح بعض المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة:

المواصفات الخارجية

يتوفر بالسيارة فتحة سقف مزدوجةبالإضافة لتوافر المرايا الجانبية التي تعمل كهربائياُ.

كما يتوفر نظام التحكم في المناخ والذي يستطيع ضبط درجات الحرارة داخل السيارة أوتوماتيكياً الملاءم لحالة الطقس.

تتمتع السيارة بتواجد الحساسات الأمامية والخلفية والمصدات.

قياس عجلات السيارة هو 20إنش لهذا فهي يمكنها السير بأمان في الطرق الصعبة.

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة محركان الأول 2000 سي سي من خلال أربع اسطوانات حيث يمكنه العمل بقوة 296 حصان، والآخر سعته 3000 سي سي من خلال 6 إسطوانات حيث يمكنه العمل بقوة 355 حصان.

تتوفر بالسيارة شاشة للترفية قياسها 11.4 بوصة تعمل باللمس بالإضافة إلى مكبرات للصوت يبلغ عددها 8 مكبرات وجهاز استريو.

كما يوجد بالسيارة إمكانية الإتصال عبر الواي فاي وشحن الأجهزة لاسلكياً

مميزات الأمان في السيارة لاند روفر ديسكفري 2022

يمكن للسيارة قفل الأبواب بشكل آلي مما يوفر المزيد من الأمان للركاب وخاصة في حالة تواجد أطفال.

نظام يساعد على التعرف بإشارات المرور بالإضافة لوجود مستشعر يوضح وضعية السيارات الأمامية والخلفية أثناء الوقوف.

مكابح خاصة بحالات الطوارئ أثناء السرعة العالية، بالإضافة لتوافر نظام الإنذارلحماية السيارة من السرقة.

يوجد بالسيارة نظام يساعدها على السير في المسار الصحيح، كما يوجد بالسيارة نظام يراقب حالة السائق وتنبيهه عند اللزوم.

سعر السيارة لاند روفر ديسكفري 2022