وحش السيارات.. سيارة جيلي امجراند x7 موديل 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية

مواصفات سيارة جيلي امجراند x7 تعد من بين أهم عوامل الجذب لاقتناء تلك السيارة الفارهة، واتي تعد ممتلكة للعديد من الخصائص الفريدة ولتي تجعلها من أقوى أنواع السيارات بامتلاكها لتلك الخصائص الفريدة، والتي تتيح أفضل أنماط القيادة للسيارة حتى على أصعب الطرق الوعرة، ومن خلا من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة فيما يتعلق بالمواصفات والخصائص الرئيسية لتلك المركبة مع ببان تكلفة الشراء الأساسية لها بالسوق المحلية.

مواصفات سيارة جيلي امجراند x7

مواصفات ومختلف اسعار سيارة جيلي امجراند x7 من أهمها ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي حيث تعتبر تلك السيارة ممتلكة لمواصفات تؤهلها للسير بالطرق الوعرة وعلى أصعب المنحنيات بفضل تصميمها المعزز بالفولاذ من الخارج مع طول القاعدة الخاصة بالعجلات هذا بالإضافة لمواصفات السيارة الآتية:

مواصفات ومميزات سيارة جيلي امجراند x7

مواصفات سيارة جيلي امجراند x7 نذكرها على هذا النحو الآتي:

السيارة تمتلك المحرك بالسعة اثنين ونصف لتر.

المحرك يملك القوة ماءة واحد وخمسين حصان.

التسارع الخاص بالسيارة تصل له خلال عشر ثواني.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد ست حركات.

تجهيزات في السيارة إيمجراند إكس 7

السيارة تمتلك العديد من التجهيزات أبرزها

العجلة للقيادة من النوع الكهربي مع أفضل أنمط للسيطرة على السيارة وحركتها وقيادتها.

متوفر الزر الذي يعمل على التثبيت للسرعة.

الوسائد الهوائية متواجدة لتجنب التصادم.

الفرامل تعمل بالنظام إي بي دي.

أهم مزايا السيارة

متوفر بالسيارة القفل المركزي.

متواجد أيضا بالسيارة المقاعد التي يتم ضبط مستواها كهربيا.

متوفر عدد ست سماعات، والمنفذ إي يو إكس.

متوفر منفذ يو إس بي.

متوفر منفذ يو إس بي. متواجد شاشة للعرض من نوع تاتش.

سعر السيارة

السيارة متواجدة بمختلف المعارض للسيارات بالمملكة العربية السعودية حيث أن السيارة سعرها يبدأ من واحد وستين ألف ريال، ويصل للقيمة المالية التي تعدل حوالي ستة وستين ألف ريال سعودي وهذا حسب ما يتوفر بالسيارة من التجهيزات والمواصفات والخصائص التي تتميز بها السيارة.