نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والمتانة اليابانية.. سيارة تويوتا كروس 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا كروس نتناولها بالتفصيل وهذا ما يكون عبر التقرير والذي يضم الذكر لمختلف التفاصيل التي تتعلق بالمواصفات الأساسية لتلك السيارة الأكثر تميز من الموديل القوى تويوتا كروس، والذي يعتبر من أهم الموديلات التي تتواجد سواء بالأسواق المحلية، أو بالأسواق العالمية، ومن خلال تلك السطور نقدم لكم مراجعة كاملة عن وصف السيارة وأهم ما تمتلكه من التجهيزات، والمواصفات الرئيسة التي تمتلكها مع المميزات العديدة لاقتناء سيارة من موديل تويوتا كروس، ومن خلال ما يلي ذكره من الفقرات أيضا نورد التكلفة الشرائية للسيارة وهذا على المستوى المحلي.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا كروس

المواصفات والأسعار لسيارة تويوتا كروس نتعرف عليها حيث يتساءل العديد من المقبلين على الشراء لتلك السيارة عن أهم ما تنفرد به من خصائص ميزة، تمنحها القوة في السير على مختلف الطرق الوعرة مع التصميم المفعم بالمظهر الأنيق الحيوي الذي يعطي انطباع بالذوق الرفيع لتلك السيارة وتصميمها الأكثر قدرة على تحمل مشاق الطرق، ومن خلال الآتي نوضح تقرير المواصفات الآتية:

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كروس

مواصفات سيارة تويوتا كروس نتعرف عليها فيما يأتي من تلك النقاط القادمة:

السيارة متوفر فيها الموتور بالقوة الحصانية التي تصل لمائة تسعة وستين حصان.

السيارة تمتلك العزم لدوران محركها الذي يصل لنحو مائتين وخمسين نيوتن لكل متر.

متوفر السعة الخاصة بالصندوق الخاصة التي تصل لنحو ثلاثمئة واحد وسبعين لتر.

السيارة الناقل للحركة الخاص به من نوع الأوتوماتيك.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة

السيارة تتوفر فيها تجهيزات تميزها عن غيرها من السيارات والتي من أهمها ما يلي في النقاط المقبلة:

توفر المكيف الأوتوماتيك والذي يعمل بالريموت لمزيد من رفاهية التواجد بالسيارة وتحسين الأجواء.

متواجد بالسيارة نظام الفرامل المانعة للانغلاق لمزيد من أمان القيادة.

المكابح تعمل بالنظام إي بي إس.

سعر السيارة بالسوق المحلي

الفئة الأولى من تلك السارة بالسوق المحلي في مصر تصل لنحو ثلاثمئة خمسة وعشرين ألف جنيه مصري وبالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية يصل لنحو تسعين ألف ريال سعودي وهذا بمختلف المعارض بالمملكة