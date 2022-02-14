أفضل الإمكانيات الخيالية.. في سعر ومواصفات تويوتا جرانفيا 2022 في السوق السعودي

تويوتا جرانفيا تويوتا هي السيارة المثالية، تعد أعلى مستويات الأمان والتكنولوجيا والتصميم الداخلي والأداء المحسّن مجرد عدد قليل من المزايا التي ستستمتع بها على الطريق مع هذه السيارة الاستثنائية، وتقدم تويوتا مجموعة من السيارات التي توفر القوة والراحة لتناسب نمط حياتك وأصبحت القيادة في سيارتك أسهل من أي وقت مضى بفضل تويوتا جرانفيا صُممت مع مراعاة السلامة والأناقة فهي مثالية للقيادة في المدينة والتنقل. يتم تعزيز التصميم الأنيق لـ Granvia من خلال فتحة سقف تفتح تلقائيًا وتنطوي عند عدم الحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك فإن كاميرا الرؤية الخلفية تجعل القيادة أكثر أمانًا طوال الوقت وفي الداخل توجد مساحة تتسع لـ 4 أشخاص ومساحة كبيرة لتخزين أغراضهم مع نظام الدفع الرباعي 4Motion من تويوتا، وستتمتع دائمًا بالثقة على عجلة القيادة إذا كان الطقس لطيفًا وأردت أن تأخذ جرانفيا لفترة أطول في رحلة برية فإنها تتميز أيضًا بأبواب قابلة للطي لسعة تخزين ممتدة.

مواصفات تويوتا جرانفيا 2022

تم تجهيز تويوتا جرانفيا 2022 بمجموعة فريدة من الميزات الخارجية والفاخرة التي تضفي على السيارة مظهرًا مميزًا بما في ذلك أنظمة الإضاءة المنفصلة.

في الداخل تم تجهيز تويوتا جرانفيا 2022 بمجموعة مميزة من وسائل الراحة والميزات ، فضلاً عن أنظمة الأمان الفريدة التي توفر الحماية اللازمة للسائق والركاب.

من ناحية أخرى جاءت سيارة تويوتا جرانفيا 2022 بنظام أداء فريد من نوعه قادر على دفع السيارة برفق على الطريق.

تم تشغيل Toyota Granvia بمحرك من ست سرعات مع إزاحة تبلغ 3500 سم 3 وسعة تخزين للوقود تبلغ 65 لترًا ، وتنتج 277 حصانًا.

كان الحد الأقصى لعزم الدوران 351 نيوتن متر وتم توصيل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي لتسهيل الانتقال بين سرعات السيارة.

عوامل الأمان في تويوتا جرانفيا

من ناحية أخرى السيارة مزودة بعدد من ميزات الأمان والسلامة التي توفر الحماية اللازمة للسائق. إلى جانب ذلك هناك العديد من أنظمة النقل.

فيما يلي أهم ميزات السلامة في تويوتا جرانفيا 2022 كما هو مذكور في الأسطر أدناه:

الفرامل المانعة للانغلاق متوفرة في تويوتا جرانفيا. نظام قسمة إلكترونيا لقوة الاحتكاك. نتيجة لذلك تم تجهيزها بوسائد هوائية للسائق والراكب. بالإضافة إلى ذلك يوجد نظام مثبت بالإضافة إلى محدد السرعة. كما يأتي مزودًا بكاميرا خلفية ونظام مساعد للتركيب. بالإضافة إلى وجود أسوار أمنية في المنطقة وكاميرا مراقبة. بالإضافة إلى وجود كاميرات أمام وخلف السيارة تساعد على مراقبة حركة الأجسام من حولها.

سعر تويوتا جرانفيا في السوق السعودي

كما تتوفر تويوتا جرانفيا 2022 في السوق السعودي بسعر 203 آلاف ريال بالمقارنة مع الموديلات الأخرى في نفس الفئة