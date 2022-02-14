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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل افالون يارس النترا بدون مقابل.. أسعار رخيصة - ثقفني
افالون و يارس و النترا سيارات تمكنت من تحقيق نجاح خرافي في العديد من الدول لاسيما المملكة العربية السعودية، وهناك حالات مختلفة عديدة للسيارات المذكورة لكن الحالات الواردة في هذا المقال هي حالات جيدة نظيفة وهي من أجل معرفة الأسعار الاسترشادية للسيارات للحصول على أفضل قيمة مقابل أقل سعر في سوق السيارات المستعملة في السعودية.
سيارات مستعملة للتنازل افالون يارس النترا حالات تحبس الأنفاس.. أسعار رخيصة
- هناك سيارة افالون موديل 2021 تتبع بنك الراجحي، ممشى السيارة 30 ألف كيلومتر.
- وفي الوقت نفسه السيارة للتنازل بدون مقابل نهائيا، المدفوع عدد 14 قسط، إجمالي عدد الأقساط هو 60 قسط.
- القسط الشهري بمبلغ 2285 ريال سعودي إجمالي سعر السيارة 204 ألف 466 ريال.
- كذلك السيارة بقير اتوماتيكي وهناك دفعة أخيرة بقيمة 65 ألف و480 ريال سعودي.
- المطلوب للتنازل راتب يتم تحويله عبر بنك الراجحي وهوية سارية.
- بودي السيارة بحالة جيدة وهي باللون الأسود الفخم والسيارة من الداخل لا تحتاج إلى اي تعديل.
- السيارة بدون تصادم وليست عليها ملاحظات نهائيًا.
يارس للتنازل بدون مقابل في المملكة العربية السعودية بحالات ممتازة ونظيفة
- كذلك هناك يارس 2021 للتنازل وهي في الرياض، لون السيارة هو الأبيض اللؤلؤي.
- وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 37 ألف و100 كيلومتر وهو قابل للزيادة لحين الانتهاء من البيع.
- السيارة فئة فل كامل، القير اتوماتيكي، حالة السيارة نظيفة جدا من الداخل والخارج.
- القسط الشهري هو 1200 ريال وتم تسديد 14 قسط من اصل 60 قسط.
- هناك دفعة أخيرة تقدر بـ21 ألف ريال سعودي، محرك السيارة بحالة ممتازة وهو بقوة 1500 سي سي.
النترا حالات نظيفة واسعار رخيصة للتنازل بدون ولا ريال مقابل
- هناك سيارة النترا 2021 تابعة لبنك الراجحي السعودي ممشى السيارة هو 12 ألف كيلومتر، حجم المكينة 2000 سي سي.
- وفي الوقت نفسه القسط الشهري للسيارة هو 1021 ريال والدفعة الأخيرة للسيارة هي 32 ألف ريال سعودي.
- التنازل بدون مقابل وحالة السيارة الخارجية نظيفة وليست هناك اي ملاحظات مؤثره عليها.
- تم تسديد عدد 15 قسط من الأقساط وإجمالي عدد الأقساط هو 60 شهر.
- ايضا السيارة للتنازل على بنك الراجحي فقط.
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