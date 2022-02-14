الوحش الروسى وصل.. سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية تعود من جديد وبقوة بمواصفات خارقة واسعار جبارة

الوحش الروسى وصل.. سيارة لادا نيفا 2022 ، قامت الشركة الروسية أفتوفاز بالكشف عن آخر إصدار لها في صناعة السيارة الجديدة لادا نيفا 2022 والتي يطلق عليها اسم آخر وهو لادا برونتو التي تكون من ضمن سيارات الدفع الرباعي للعجلات، وقد جاء اليوم في شكلها الجديد وتصميمها المتميز والذي يجمع ما بين الحياة العصرية والكلاسيكية، وهذا الذوق يبحث عنه الكثير من الأشخاص محبين شراء السيارات المميزة والحديثة، وكانت بداية إصدار السيارة في عام 1977 ولكن الشركة قامت بإجراء بعد التعديلات لكي تظهر بشكلها الجديد التي أصبحت من أكثر أنواع السيارات المطلوبة بالوقت الحالي.

الوحش الروسى وصل.. سيارة لادا نيفا 2022

تتمتع سيارة لادا نيفا 2022 بأنها تمتلك مجموعة كبيرة من المواصفات التي تجعلها منها السيارة الأكثر مطلباً ومن أهمها التالي:

تبلغ سعة موتور السيارة الأول حوالي 1600 سي سي ويولد قوة قدرتها 114 حصان.

كما أن السيارة تأتي باثنان من الموتور فقد تبلغ سعة الثاني 2000 سي سي وقوة تصل إلى 168 حصان.

المحرك الأول للسيارة مزود بناقل حركة يدوي أما الثاني فهو مقترن بموتور أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تمتلك عجلات تم صناعتها من البلاستيك وهي غير قابلة للكسر.

قياس جنوط العجلات فيصل إلى 15 بوصة.

تحتوي السيارة منافذ يو إس بي ومخارج أيو أكس، كما يوجد بها ميزة البلوتوث ونقطة اتصال بالوايف اي مع نقطة خاصة بشحن الهواتف الذكية لاسلكيا.

كما أنها تدعم خاصيتين أبل كار بلاي وأندرويدأوتو.

تتمتع مقاعد السيارة بميزة التدفئة بجانب وجود مكيف هواء عالي التقنية.

بها إضاءة أمامية وخلفية عالية جداً ويوجد بها جنوط رياضية مقياس 15 بوصة.

تتميز السيارة عن غيرها بالمقاعد المريحة للسائق والركاب ولوحة القيادة حصلت على أحدث التقنيات.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

لقد تم طرح سيارة لادا نيفا 2022في سوق السيارات السعودي ويكون سعرها في روسيا 623 روبل للفئة الأولى منها، بينما يكون سعر الفئة الثانية منها 71100 روبل روسي.

فقد وفرت السيارة بفئة واحدة فقط يبلغ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية حوالي 36850 ريال سعودي، كما أن سعر السيارة في أمريكا يتراوح من 8.582 دولار إلى 9.735 دولار.