البطل اليابانى وصل.. سيارات لكزس 2022 في السعودية بمواصفات جبارة والسعر رائع ومناسب للجميع

البطل اليابانى وصل.. سيارات لكزس 2022 في السعودية ، تعتبر سيارة لكزس 2022 من أفخم سيارات الدفع الرباعي الذي تأخذ الشكل الرياضي، حيث أن شركة تويوتا موتورز اليابانية قامت بإنتاج السيارة في العام 1989 ليصبح إنتاجها المستقبلي سيارة لكزس، وبعد أن قدمت السيارة في المملكة العربية السعودية وبدأ الجميع في البحث عن أسعار ومواصفات السيارة، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكم عبر السطور القادمة أهم مميزات ومواصفات سيارة لكزس 2022 والذي يرغب الكثيرين في شرائها.

البطل اليابانى وصل.. سيارات لكزس 2022 في السعودية

تمتلك سيارة لكزيس 2022 الكثير من المواصفات التي تجعلها من السيارات الأكثر تميزاً فهي تحمل معها الكثير من مواصفات السلامة والأمان ومنها التالي:

تأتي السيارة وتحمل معها تصميم خارجي أكثر من رائع ويصل طول السيارة إلى 5080 مم، بينما يكون عرضها 1980 مم والارتفاع يصل لحوالي 1900 مم.

قاعدة عجلات السيارة 2850 مم، ووزنها يصل إلى 2450 كيلو جرام.

أما بالنسبة إلى عدد أبواب السيارة فتحوي على 5 أبواب.

عجلات السيارة من الألمونيوم وتكون بقياس 18 أو 20أو 22 بوصة.

تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليد مع عدسات مزدوجة داخلية لتزيد العمق البصري والقدرة على التحكم بالسطوع.

تمتلك السيارة محرك يولد قوة 409 حصان مزدوج التوربو وقوة عزم الدوران 650 نيوتن متر.

تكون من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود لأنها تستهلك 6 لتر كل 100 كم، وإجمالي سعة خزانين الوقود بها حوالي 138 لتر.

تتسارع السيارة من نقطة السكون إلى 100 كم/ ساعة في 6.8 ثانية والسرعة القصوى لها 220 كم/ ساعة.

تبلغ سعة محرك السيارة 5 لتر ومكون من 6 سيليندر وتكون من نوع الدفع الرباعي.

يوجد بها شبكة أمامية تكون مطلية من الكروم وزجاج أمامي لعزل الصوت والحرارة.

الفرامل الأمامية للسيارة أقراص مهواة ومعها مقابض مضيئة وماسحات مطر أمامية وخلفية.

فتحة سقف كهربائية وفتحات مكيفة خلفية وستائر وجيوب خلفية.

يمكن أن يتم ضبط المقاعد أوتوماتيكي والمقاعد تكون مصنوعة من الجلد.

سعر سيارة لكزس 2022 في السعودية

هناك الكثير من موديلات سيارة لكزس 2022 وكل فئة وموديل منها يمتلك السعر الخاص به ومن المتوقع أن تبدأ أسعار السيارة من 195000 ريال إلى 20000 ريال سعودي.