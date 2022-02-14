نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات.. سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا تعتبر أكثر ما يهتم بمعرفته ويبحث عنه مختلف الراغبين في الاقتناء لتلك السيارة المميزة والتي تعد ممتلكة للعديد من المميزات للمزيد من أمان القيادة للسيارة على مختلف الطرق الوعرة، ومن خلال تلك السطور في هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن السيارة وأهم مواصفات السيارة بالكامل، والتكلفة الشرائية لهذا الموديل بالسوق المحلية بالمملكة السعودية، حيث تعتبر السيارة مثال لشاحنة ممتلكة لكل الخصائص التي تجعلها من أوائل الموديلات المقترحة للشراء بسبب قوة مواصفاتها.

مواصفات سيارة لادا نيفا

المواصفات والأسعار للسيارة لادا نيفا من أهم ما سيتم عرضه من خلال تلك السطور القادمة حيث تعد المواصفات اكثر ما يجذب العملاء للحصول على السيارة، ومن خلال ما يلي نوضح أبرز المواصفات للسيارة من نوع لادا نيفا.

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا

مواصفات سيارة لادا نيفا من أهمها ما نقوم بعرضه من خلال الآتي:

السيارة بسعة محرك تصل لألف وسبعمائة سي سي.

السيارة قوة محركها ثلاثة وثمانين حصان.

السيرة عملها يكون بنظام الدفع الرباعي.

العزم لدورات الموتور يصل لمائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

الناقل للتحرك في السيارة يعمل بشكل يدوي.

الجنوط للسيارة نوعه رياضية وقياسه يصل لنحو لخمسة عشر بوصة.

أهم التجهيزات في السيارة

متوفر في تلك السيارة عدد من التجهيزات والتي نذكرها من خلال الآتية:

متوفر بالسيارة المقاعد والتي من الممكن إتمام ضبط مستواها كهربيا.

المرايا من جوانب السيارة تعمل بالكهرباء ومن الممكن طيها كهربيا.

متواجد بالسيارة المكابح المانعة للانغلاق.

متوفر في السيارة الوسائد الهوائية لحد من تلقي الصدمة أو الارتطام.

مميزات السيارة

مميزات السيارة متوفر نظام الإضاءة بالكامل بتقنية مصابيح الليد.

من لممكن التحكم بنظم القيادة.

السيارة يتوفر بها مكيف أوتوماتيك.

سعر السيارة من موديل لاد نيفا

سعر سيارة لادا نيفا والتي تتواجد بالسوق المحلية والعالمية بعدد نسخة واحدة ومتوفرة بالسوق المحلي بالسعودية بالسعر الذي قد بلغ قدرة أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي بكافة المتاجر والمعارض المنتشرة بالمملكة