نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا كامري 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا كامري من أبرز ما يهم كل الراغبين في الشراء لتلك الشاحنة والتي تتمتع بعدد من المواصفات التي تميزها عن غيرها من السيارات، ومن أهم المواصفات الخاصة بالشاحنة ما سنقوم بعرضه من خلال هذا التقرير والذي نخص فيه بالذكر أهم المعلومات التي تخص تلك السيارة والتي تتمتع بالعديد من الخصائص المثالية، ومن خلال من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص تلك السيارة، والتي تتسم بوجود تجهيزات مع العديد من الملحقات للمزيد من أمان الرفاهية في تلك السيارة وطوال فترة القيادة لها، ومن خلال الآتي نوضح أهم ما تمتاز به وتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا كامري

المواصفات والأسعار لسيارة تويوتا كامري نعرضها فيما يأتي حيث تعتبر المركبة من هذا النوع المميز تعد واحدة من السيارات التي تمتاز بقوة هيكلها، باعتبارها واحدة من السيارات التي تملك قوة تصميم من الداخل ومن الخارج مع القاعدة الخاصة بالعجلات وقوتها ومتانتها التي تيسر على قائد السيارة أن يمر بها بكل الطرق الوعرة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم مواصفات السيارة.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كامري

السيارة يتوفر بها عدد من الخصائص والمواصفات والتي من أهمها ما يأتي:

متواجد بالسيارة المحرك من السعة ألف وخمسمائة سي سي.

السيارة يتواجد فيها الموتور بعزم دوران مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

قوة المحرك تصل لنحو مائة وخمسين حصان.

الناقل للتحرك الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيكي.

أهم التجهيزات في تلك السيارة

السيارة من نوع تويوتا كامري متوفر فيها عدد من التجهيزات منها:

مكابح نظام عملها إي بي إس.

أيضا متواجد بالسيارة وسائد هواء لمنع الارتطام.

متوفر أيضا نظام للقيادة الآمنة والتحكم بنمط القيادة.

متواجد نظام الإضاءة القوية.

مميزات السيار

السيارة سهلة القيادة ومقصورتها مريحة.

المقاعد يمكن ضبط مستواها.

متوفر التكييف الأوتوماتيك.

متواجد شاشة تاتش وراديو.

سعر السيارة

السيارة تتواجد بالسوق المحلية ولعالمية وتتوفر بعدد من النسخ وسعرها حوالي مليون وتسعمائة ألف جنيه مصري وبالسوق السعودي تبدأ الأسعار من أربعمائة ألف ريال سعودي.