سيارات مستعملة موديل 2013 فأعلى بحالة ممتازة والبيع بأسعار مخفضة، توفرت اليوم للبيع بالشرقيه سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 فئة XLI وارد الساير الكويت مع بطاقة جمركية، محرك بنزين اقتصادي 4 سلندرات بحجم 2000 سي سي والجير أوتوماتيك 7 سرعات، السيارة على الشرط جميع الصيانات تم إجراءها بالوكالة وممشاها 84 ألف كيلو متر فقط. تتميز بمقاعد مخمل، حساسات خلفية، اشارات بالمرايا الجانبية، تحكم ثنائي من خلال الدركسيون في الأوامر الصوتية والبلوتوث، مدخل AUX ومشغل mb3. السيارة معها عدد 3 مفاتيح اثنين منهما ريموت والثالث عادي ووصل أعلى سوم إلى 25 ألف ريال.

سيارات مستعملة بحالة ممتازة للبيع

توفرت للبيع بالقصيم سيارة تويوتا كامري مستعمل 2016 فئة GLX بتجهيزات النص فل، السيارة وارد سعودي بمحرك 4 سلندرات وحجم 2500 سي سي، ناقل الحركة أوتوماتيك وممشاها يصل إلى 324 ألف كيلو متر، البودي به ملاحظات عبارة عن تبديل رفرفين خارج الوكالة وتعديل بالباب الأيمن الأمامي، باقي البودي والماكينة والجير والعضلات على الشرط والسيارة عليها سوم وصل إلى 35 ألف ريال. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، نظام تثبيت سرعة، تحكم كهربائي بالمقاعد، مكيف أوتوماتيك، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو بالاضافة إلى كاميرا خلفية وغيرها من المميزات.

توفرت للبيع بالرياض سيارة هيونداي ازيرا مستعمل موديل 2013 فل كامل، محرك 6 سلندرات بحجم 3 لترات والقير أوتوماتيك وممشاها تجاوز 300 ألف كيلو متر بقليل. تتميز بمقاعد جلد باللون الجملي مع 2 شاشة للمقاعد الخلفية وإمكانية تبريد وتسخين المقاعد الأمامية، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام جي بي اس، حساسات أمامية وخلفية وحساسات كفرات بالاضافة إلى كاميرا خلفية، تحكم دركسيون وفتحة سقف بانوراما. السيارة نظيفه جداً الماكينة والجير شد بلد والشاص والعضلات سليمة بدون حوادث، الفحص جديد والإستمارة سارية والسوم وصل إلى 25 ألف ريال، السعر المطلوب 27 ألف ريال.

عروض بيع سيارات مستعملة

توفرت أيضاً في عروض بيع السيارات المستعملة بالرياض سيارة هيونداي النترا مستعمل 2017 فل كامل، محرك 4 سلندرات بحجم 2000 سي سي والقير أوتوماتيك وممشاها 73 ألف كيلو متر فقط. السيارة مزودة بنظام توفير للوقود ECO وهي اقتصادية جداً في استهلاك البنزين عن تجربة، تتميز بمقاعد جلد، إمكانية دخول ذكي وتشغيل بصمه، شاشة معلومات لمس تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مثبت سرعة وتحكم دركسيون، فتحة سقف وكاميرا خلفيه إلى جانب حساسات خلفية وغيرها من المواصفات. الماكينة والقير على الشرط والبودي وكالة باستثناء حكه لا تُذكر بالسمكه، وصل أعلى سوم إلى 45 ألف ريال.