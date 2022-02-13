سعر هوندا سيتي الجديدة في السعودية السيارة الغير مستهلكة للوقود الاقتصادية والعملية

سعر هوندا سيتي في السعودية ، Honda City هي إحدى السيارات مُدمجة الصنع التي أنتجتها شركة هوندا اليابانية عام 1981م، عُرفت في بادئ الأمر بـ هوندا فيت أريا ومع تطوير شكل التصميم الخارجي والمقصورة تم تغيير أسمها إلى هوندا سيتي، كانت شركة هوندا تصب أنتاج سيتي وتتم توزيعه في الأسواق الأسيوية، إلى أن تم توسيع نطاق سيتي ليشمل جميع أنحاء العالم حيث اشتهرت Honda City في جميع أرجاء العالم لتشمل دول أسيا والامريكتين وأوروبا ودول الخليج والشرق الأوسط بفضل سعرها المنافس وفئاتها المتباينة من حيث المميزات ومواصفاتها القياسية، وحازت هوندا على تقييم ممتاز واستحسان من قِبل مُستخدميها، نحن بصدد معرفة سعر هوندا سيتي في السعودية 2022 ومناقشة أهم مواصفات هوندا سيتي.

مواصفات Honda City 2022

سعة محرك السيارة 1.5 لتر.

4 سلندر.

قوة المحرك 119 حصان.

قوة عزم الدوران 145 نيوتن/ متر.

طول السيارة 4.553 ملم.

عرض السيارة 1.748 ملم.

ارتفاع السيارة 1.467 ملم.

قياس قاعد العجلات 2.600 ملم.

سعة خزان الوقود 40 لتر.

سعة الشنطة الخلفية 510 لتر.

نظام ABS المانع لانزلاق الفرامل.

نظام التحكم في ثبات السيارة بفضل VSC.

نظام امتصاص الغاز بالصدمة.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام مانع للحركة.

ميزة قفل الباب بشكل تلقائي.

طفاية حريق.

واقي طين من الجهة الأمامية فقط.

كاشف تصادم.

براغي لعجلة السيارة ضد السرقة.

وسائد هوائية.

سنتر لوك.

5 مقاعد من القماش.

شاشة عرض معلومات متعددة.

فتحات خلفية للمكيف.

المقود يعمل بالكهرباء.

مسند أمامي للذراع.

ميزة العازل من الأصوات والضوضاء والحرارة الخارجية.

مقابض الباب مصنوعة من الكروم.

الشبك الأمامي لون السيارة مطلي بالكروم.

مرآة الباب إلكترونية.

سعر هوندا سيتي الجديدة في السعودية 2022

تختلف أسعار فئات هوندا سيتي في السعودية بـ اختلاف مواصفاتها ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر هوندا سيتي 2022 1.5L LX في السعودية بـ 55.200 ريال سعودي. سعر هوندا ستي 2022 1.5L DX بـ 55.200 ريال سعودي. بينما سعر هوندا ستي 2022 1.5L EX بـ 64.900 ريال سعودي. هوندا ستي 2022 1.5L LX Sport بسعر 72.220 ريال سعودي.

صور هوندا سيتي 2022