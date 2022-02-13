أرخص سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية فرصة رائعة لمحبي الخصومات

سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية هو موضوعنا اليوم. يوجد الكثير من السيارات المستعملة للتقبيل والتنازل في السعودية بمواصفات قياسية وأسعار مقبولة وبأرخص أقساط. نجمعها لكم في موضوع متجدد. بصورة دورية بحيث يتعرف القاريء في موقع (ثقفني) على أحدث تلك السيارة المعروضة للتنازل. كما نعرض الصور الخاصة بها.

سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية أرخص أقساط لنبدأ بـ تويوتا يارس 2018

السيارة : تويوتا يارس

أما بالنسبة لـ الموديل : 2018 سيدان أوتوماتيك

بينما الفئة : E

كذلك وارد : عبدالطيف جميل

وبالنسبة لـ اللون :رمادي

عداد :168750

اسم البنك او شركة التمويل: عبداللطيف جميل للتمويل

أما بالنسبة لـ اسم المركز: شركة اتوماكس لبيع السيارات

وبخصوص قيمة السيارة: 40,250 ريال

كذلك سنجد قيمة القسط الشهري: 1,159 ريال

وبالنسبة عدد الاقساط المتبقية: 42

وأخيرًا الدفعة الاخيرة: 7,757 ريال

إم جي 5 2021

أولًا السيارة: جي \ 5 مستعملة

بينما الموديل: 2021 سيدان أوتوماتيك

وفيما يخص الحالة: مستعملة

كذلك اللون: أسود

وبالنسبة اسم البنك او شركة التمويل: البنك الاهلي التجاري

أما بالنسبة قيمة السيارة: 59,689 ريال

وبخصوص قيمة القسط الشهري: 894 ريال

كذلك عدد الاقساط المتبقية: 50

الدفعة الاخيرة: 14,993 ريال

المواصفات: السيارة فل كامل 4 سلندر بفتحة سقف ومقاعد جلد وتسخين مقاعد ومقاعد كهرباء وكاميرات 3D خلفية وأمامية ومحيطية والسيارة وغيرها من المواصفات وبحالة الجديد عليها

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2018 للتقبيل في السعودية

بخصوص السيارة: تويوتا كورولا

أما بالنسبة الموديل: 2018 سيدان أوتوماتيك

كذلك الحالة: مستعملة

بينما اللون: أبيض

ولنتجه إلى اسم البنك او شركة التمويل: الشركة الوطنية للتقسيط

كذلك قيمة السيارة: 42,000 ريال

أما بخصوص قيمة القسط الشهري: 1,500 ريال

وبخصوص عدد الاقساط المتبقية: 24

أما بالنسبة لـ الدفعة الاخيرة: 6,000 ريال

ويا عزيزي القاريء لنتجه إلى المواصفات: السيارة كل شي فيها وكالة ماشاءالله تبارك الرحمن زجاج كهرباء كير اوتوماتيك مرايا كهربائيه بلوتوث تثبيت سرعة فتحة سقف

سيارة هيونداي جراند سنتافي 2021 مستعملة للتقبيل

أما السيارة: هيونداي جراند سنتافي.

بالنسبة الموديل: 2021 عائلية أوتوماتيك.

وبينما الحالة: مستعملة.

وكذلك اللون: رمادي.

أما بخصوص اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي.

وبالنسبة قيمة السيارة: 145 ريال.

وقيمة القسط الشهري: 1,974 ريال سعودي.

فنتجه إلى عدد الاقساط المتبقية: 51

لنتجه إلى الدفعة الاخيرة: 60 ريال سعودي.

وأخيرًا المواصفات: هيونداي جراند سنتافي 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 29,999-20,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة.

كرايسلر 300C 2020

بالنسبة السيارة: كرايسلر 300C 2020

أما الموديل: 2020 سيدان أوتوماتيك

وبخصوص الحالة: مستعملة

كذلك اللون: رمادي

ولنتجه اسم البنك او شركة التمويل: شركة توكيلات للتمويل

وبالنسبة قيمة السيارة: 135,000 ريال

ولنتوصل إلى قيمة القسط الشهري: 2,335 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 51

المواصفات: كرايسلر 300C 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 49,999-40,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة.

سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية.

سيارة هيونداي اكسنت 2021 مستعملة للتقبيل

أما السيارة: هيونداي اكسنت

وبالنسبة الموديل: 2021 سيدان أوتوماتيك

كذلك الحالة: مستعملة

ولنتجه اللون: رمادي

وبخصوص اسم البنك او شركة التمويل: شركة تمويلي

وبالنسبة قيمة السيارة: 62,524 ريال

بينما قيمة القسط الشهري: 1,193 ريال

أما بخصوص عدد الاقساط المتبقية: 54

الدفعة الاخيرة: 25,000 ريال

المواصفات: سيارة اكسنت 2021 جديدة، لها ست شهور فقط، تامين شامل، ملبسه ارضية بلاستيك عازل لحمايتها من الاوساخ، و تلبيس الكراسي بالقماش من اللون الاسود

سيارة شانجان سي اس 35 بلس 2022 مستعملة للتقبيل.

أولًا السيارة: شانجان سي اس 35 بلس

ثانيًا الموديل: 2022 عائلية أوتوماتيك

ثالثًا الحالة: مستعملة

أما رابعًا اللون: أزرق

بينما خامسًا اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي

لنتجه سادسًا قيمة السيارة: 82,000 ريال

وما قبل الأخير قيمة القسط الشهري: 1,692 ريال

وبخصوص عدد الاقساط المتبقية: 58

أما بالنسبة المواصفات: السياره جديدة بحالة ممتازة استخدام شهر ونص فقط لا توجد عليها اي مشاكل للتنازل أو البيع بالكاش ويتم اكمال الدفعة عن طريقي

سيارة دودج تشارجر 2019 مستعملة للتقبيل

بالنسبة السيارة: دودج تشارجر

ثانيًا الموديل: 2019 سيدان أوتوماتيك

وبخصوص الحالة: مستعملة

كذلك اللون: أسود

لنتجه إلى اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي

وبالنسبة سعر التنازل: 5000 ريال

ولنقول قيمة القسط الشهري: 2,450 ريال

كذلك عدد الاقساط المتبقية: 38

اضافة الدفعة الاخيرة: 40,000 ريال

علاوة على أن المواصفات: السيارة للسفر عليها نانو سيراميك وحامي وجهيه من جونسون القناع الشفاف وعازل حراري، المبلغ المتبقي ١١٤ الف وللدفع المبكر تحسب ١٠٣

سيارة هيونداي إلنترا 2020 مستعملة للتقبيل

السيارة هيونداي إلنترا

الموديل: 2020 سيدان أوتوماتيك

الحالة: مستعملة

اللون: رمادي

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي

سعر التنازل: 5000 ريال

قيمة السيارة: 66,504 ريال

قيمة القسط الشهري: 1,395 ريال

عدد الاقساط المتبقية: 39

الدفعة الاخيرة: 23,000 ريال

المواصفت: هيونداي إلنترا 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 119,999-100,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة.

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