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عمر شويل - جدة أرخص سيارات للتقبيل في السعودية .. فرصة رائعة لمحبي الخصومات - ثقفني
يوجد الكثير من السيارات المستعملة للتقبيل والتنازل في السعودية بمواصفات قياسية وأسعار مقبولة وبأرخص أقساط.
نجمعها لكم في موضوع متجدد. بصورة دورية بحيث يتعرف القاريء في موقع (ثقفني) على أحدث تلك السيارة المعروضة للتنازل. كما نعرض الصور الخاصة بها.
سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية أرخص أقساط
تويوتا يارس 2018
- السيارة : تويوتا يارس
- الموديل : 2018 سيدان أوتوماتيك
- الفئة : E
- وارد : عبدالطيف جميل
- اللون :رمادي
- عداد :168750
- اسم البنك او شركة التمويل: عبداللطيف جميل للتمويل
- اسم المركز: شركة اتوماكس لبيع السيارات
- قيمة السيارة: 40,250 ريال
- قيمة القسط الشهري: 1,159 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 42
- الدفعة الاخيرة: 7,757 ريال
إم جي 5 2021
- السيارة: جي \ 5
- الموديل: 2021 سيدان أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: أسود
- اسم البنك او شركة التمويل: البنك الاهلي التجاري
- قيمة السيارة: 59,689 ريال
- قيمة القسط الشهري: 894 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 50
- الدفعة الاخيرة: 14,993 ريال
- المواصفات: السيارة فل كامل 4 سلندر بفتحة سقف ومقاعد جلد وتسخين مقاعد ومقاعد كهرباء وكاميرات 3D خلفية وأمامية ومحيطية والسيارة وغيرها من المواصفات وبحالة الجديد عليها
تويوتا كورولا 2018
- السيارة: تويوتا كورولا
- الموديل: 2018 سيدان أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: أبيض
- اسم البنك او شركة التمويل: الشركة الوطنية للتقسيط
- قيمة السيارة: 42,000 ريال
- قيمة القسط الشهري: 1,500 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 24
- الدفعة الاخيرة: 6,000 ريال
- المواصفات: السيارة كل شي فيها وكالة ماشاءالله تبارك الرحمن زجاج كهرباء كير اوتوماتيك مرايا كهربائيه بلوتوث تثبيت سرعة فتحة سقف
هيونداي جراند سنتافي 2021
- السيارة: هيونداي جراند سنتافي
- الموديل: 2021 عائلية أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: رمادي
- اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي
- قيمة السيارة: 145 ريال
- قيمة القسط الشهري: 1,974 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 51
- الدفعة الاخيرة: 60 ريال
- المواصفات: هيونداي جراند سنتافي 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 29,999-20,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة
كرايسلر 300C 2020
- السيارة: كرايسلر 300C 2020
- الموديل: 2020 سيدان أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: رمادي
- اسم البنك او شركة التمويل: شركة توكيلات للتمويل
- قيمة السيارة: 135,000 ريال
- قيمة القسط الشهري: 2,335 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 51
- المواصفات: كرايسلر 300C 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 49,999-40,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة
هيونداي اكسنت 2021
- السيارة: هيونداي اكسنت
- الموديل: 2021 سيدان أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: رمادي
- اسم البنك او شركة التمويل: شركة تمويلي
- قيمة السيارة: 62,524 ريال
- قيمة القسط الشهري: 1,193 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 54
- الدفعة الاخيرة: 25,000 ريال
- المواصفات: سيارة اكسنت 2021 جديدة، لها ست شهور فقط، تامين شامل، ملبسه ارضية بلاستيك عازل لحمايتها من الاوساخ، و تلبيس الكراسي بالقماش من اللون الاسود
شانجان سي اس 35 بلس 2022
- السيارة: شانجان سي اس 35 بلس
- الموديل: 2022 عائلية أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: أزرق
- اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي
- قيمة السيارة: 82,000 ريال
- قيمة القسط الشهري: 1,692 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 58
- المواصفات: السياره جديدة بحالة ممتازة استخدام شهر ونص فقط لا توجد عليها اي مشاكل للتنازل أو البيع بالكاش ويتم اكمال الدفعة عن طريقي
دودج تشارجر 2019
- السيارة: دودج تشارجر
- الموديل: 2019 سيدان أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: أسود
- اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي
- سعر التنازل: 5000 ريال
- قيمة القسط الشهري: 2,450 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 38
- الدفعة الاخيرة: 40,000 ريال
- اللمواصفات: السيارة للسفر عليها نانو سيراميك وحامي وجهيه من جونسون القناع الشفاف وعازل حراري، المبلغ المتبقي ١١٤ الف وللدفع المبكر تحسب ١٠٣
هيونداي إلنترا 2020
- السيارة هيونداي إلنترا
- الموديل: 2020 سيدان أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: رمادي
- اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي
- سعر التنازل: 5000 ريال
- قيمة السيارة: 66,504 ريال
- قيمة القسط الشهري: 1,395 ريال
- عدد الاقساط المتبقية: 39
- الدفعة الاخيرة: 23,000 ريال
- المواصفت: هيونداي إلنترا 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 119,999-100,000 لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة.
هيونداي توسان 2022
- السيارة: هيونداي توسان
- الموديل: 2022 عائلية أوتوماتيك
- الحالة: مستعملة
- اللون: أزرق
- اسم البنك او شركة التمويل: البنك السعودي الفرنسي
- سعر التنازل: 5000 ريال
- قيمة السيارة: 96,000 ريال
- قيمة القسط الشهري: غير محدد
- عدد الاقساط المتبقية: غير محدد
- المواصفات: هيونداي توسان 2022 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 9,999-501 لون السيارة الخارجي أزرق السيارة متواجدة حاليا في الرياض
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