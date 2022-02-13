أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل مستمر من خلال العديد من الراغبين في الحصول على تلك السيارة المميزة والتي لها العديد من الخصائص التي تجعلها من أكثر السيارات التي تمتلك الكفاءة التشغيلية للعبور على أصعب الطرق، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبل نتعرف على أهم المواصفات الخاصة بالسيارة وأهم تجهيزاتها وسعر الشراء.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

الأسعار والمواصفات للسيارة كيا سبورتاج 2022من أهمها التصميم المميز لتلك السيارة التي تعد من أقوى السيارات التي تمتلك التصميم الرائع من الخارج ومن الداخل، والحصول على أفضل مقومات القيادة الممتعة الآمنة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المواصفات التي تتعلق بتلك السيارة المميزة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتمتع السيارة كيا سبورتاج بالعديد من المواصفات التي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك المحرك بالقوة مائة سبعة وسبعين حصان.

سعة المحرك تصل لنحو ألف وخمسمائة سي سي

السيارة تعتبر من أهم السيارات المتواجدة بالأسواق وتحتوي على المقصورة المتسعة والتي تتسم ببراعة التصميم من الداخل.

متوفر في تلك السيارة العديد من التجهيزات للأمان ومنها مكابح السيارة التي تمنع الانغلاق، وكذلك الوسائد من النوع الهوائي.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة متوفر بها حساسات مخصصة بالركن الآمن.

السيارة تم دعمها بالكاميرا الخلفية لتصوير محيط السيارة من الخلف.

متواجد في السيارة الوسائد الهوائية لمنع الاصطدام.

متوفر النظام المتميز للإضاءة.

الجنوط للعجلات نوعه رياضي بمقاس خمسة عشر بوصة.

من أهم مميزات الموجودة في سيارة كيا سبورتاج أنها متوفر في السيارة كيا سبورتاج الخاصية المثبتة للسرعة.

كما أن المكيف المتواجد بالسيارة يعمل أوتوماتيكيا.

متواجد في موديل كيا سبورتاج الشاشة تاتش بمقاس سبعة بوصة.

متوفر في السيارة راديو مدمج.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

السيارة كيا سبورتاج متوفرة في مختلف الأسواق بالمملكة السعودية بالسعر مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي، حيث تعتبر السيارة من أقوى الشاحنات وتختلف قيمتها السعرية حسب ما يتوفر بها من تجهيزات وحسب محتواها من المكونات الداخلية ومدى كفاءة عملها.