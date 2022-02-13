تخفيض مفاجي في سعر سيارة شانجان cs85 السيارة الأكثر مبيعات في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

تخفيض مفاجي في سعر سيارة شانجان cs85، تعتبر سيارة شانجان من بين أنواع السيارات الرياضية التي تتميز باحتوائها على وسائل الترفيه المتنوعة نظراً لما تتمتع به من مزايا وتقنيات متعددة الاستخدامات، حيث أنها تعمل بنظام الدفع الأمامي، كما أن السيارة تأتي بتصميم جديد وعصري راقي ومميز والسيارة تمتلك كفاءة كبيرة توفر لك الأمان والراحة، ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن كافة تفاصيل سيارة شانجان cs85 الجديدة تابعونا.

تخفيض مفاجي في سعر سيارة شانجان cs85

قامت شركة صالح بتخفيض معدل كبير من أسعار سيارات شانجان المتنوعة لكل من يرغب في شراء السيارة حتى أن يبدأ سعرها من 93,999 ريال سعودي ويصل حتى 98,000 ريال سعودي.

مواصفات سيارة شانجان cs85

بالنسبة لاستهلاك السيارة للوقود فهي تستهلمك نحو 13.9 لتر.

كما أن المحرك الخاص بها ينتج عنه قوة تصل نحو 233 حصان، ويدعم العمل بقوة 2000 سي سي للنوع التربو.

والسيارة ذات أقصى عزم دوران للمحرك يصل 360 نيوتن لكل متر.

كما أنه مزود بناقل حركة أتوماتيك ويدعم العمل بـ8 سرعات متنوعة.

المقصورة الداخلية للسيارة مصنعة من أجود أنواع الجلد الفاخر، ومزود بتقنية التحذير عند الخروج من المسار.

يوجد بالسيارة نظام تحذير ضد العرضة للتصادم الأمامي، وتتميز بالدخول الذكي دون الحاجة لاستخدام المفاتيح تعمل من خلال بصمة اليد أو الريموت.

كما يوجد في السيارة أربع كاميرات بالخارج لرؤية الطريق من كافة الاتجاهات.

يوجد بالسيارة فتحة من السقف بنوع بانورامي مصنع من مادة الزجاج، ويوجد بها نظام الاصطفاف الذاتي.

كما أن السيارة تتكون من الداخل لخمس مقاعد وتعمل بتقنية الدفع الرباعي، وبه خزان لوقود السيارة بسعة 58 لتر.

مميزات سيارة شانجان cs85