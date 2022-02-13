نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا كورولا الإصدار الجديد موديل TREK 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لفتت تويوتا كورولا كروس 2022 الأنظار بمجرد الكشف عنها ؛ ستعرضها تويوتا اليابانية في المملكة المتحدة والدول الأوروبية الربيع المقبل، مع التسليم للعملاء ابتداءً من الخريف المقبل، و كشفت شركة تويوتا اليابانية ، عن تفاصيل وأسعار نسخة تويوتا كورولا كروس 2022 الهجينة الأوروبية ، وهي سيارة رياضية متعددة الاستعمالات.

مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس 2022

بناءً على مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 اليابانية، سيارة تويوتا الجديدة متوسطة الحجم ، في المنطقة الوسطى بين Toyota RAV4 و Toyota C-HR ، وهي مبنية بشكلها الحالي لاستيعاب العائلات التي تعيش نشطة ومتنقلة.

كما اتضح ، فإن النسخة الأوروبية من Toyota Corolla Corse 2022 تشبه إلى حد كبير النسخة الأمريكية التي تم الكشف عنها العام الماضي ، مع تغييرات طفيفة لا تغير لغة التصميم الإجمالية للنموذج، وهو شكل شبه منحرف.

تتميز تويوتا كورولا كروس بلوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة من الإصدار الأوروبي مع شاشة معلومات مقاس 10.5 بوصة تتميز بشاشة تعمل باللمس ونظام Apple Carplay وشاشة Android Auto Auto.

كما أنها مزودة بأحدث تقنيات الأمن والسلامة من تويوتا ، وتقدم مجموعة من أنظمة مساعدة السائق مثل، يحتاج نظام التحذير قبل الاصطدام إلى إبطاء التسارع عند الحاجة، سائق حارة، بالإضافة إلى نظام إنذار مروري ونظام مساعد لركن السيارة، ستعمل التحديثات عبر الهواء أيضًا على تحديث الميزات الحالية وإضافة ميزات جديدة على مدار عمر السيارة.

يستخدم كورولا كروس محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع بطارية تنتج ما مجموعه 196 حصانًا ، وتتسارع من التوقف إلى 62 ميلاً في الساعة في 8.1 ثانية، يضيف إصدار الدفع الرباعي محركًا كهربائيًا ثانيًا إلى المحور الخلفي ، مضيفًا 41 حصانًا إلى المحور الخلفي.

تتمتع كورولا بإرث رائع مع أكثر من 50 مليون مبيعات حول العالم ، لكنها لم تبني على النجاح السابق. تويوتا تؤمن مبادئ التحسين المستمر لتويوتا مع ترقيات جذابة، سيارة تيوتا كرولا الإصدار الجديد تتسم بالقوة والثبات على الأرض وذلك بشهادة الكثيرين من مجربيها على الطرق السريعة ………. إذا فهي الخيار الأمثل للسيارة المثالية.