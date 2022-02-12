نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض سعر فئة التميت فل من هيونداي كونا 2022 في عرض حصري لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض سعر فئة التميت فل من هيونداي كونا 2022 بنسبة تصل إلى أكثر من 12 بالمائة في عرض حصري لفترة محدودة، نتحدث اليوم عن أحد فئات كونا الأربعة الصادرة لهذ العام وهي فئة التيمت. تعتبر فئة التيمت هي الفئة الثالثة في التجهيزات بعد فئتي سمارت وبريميوم، وتأتي جميعها بمحرك اقتصادي يمكنك من السير مسافة 17.5 كيلو متر لكل لتر ويولد قوة 149 حصان، وتأتي بعدها فقط فئة ان لاين التي تأتي بمحرك يولد قوة 280 حصان. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات هيونداي كونا التيمت موديل 2022 والمزايا التي تجعلها تتفوق على فئتي سمارت وبريميوم، كما نكشف لكم عن عرض حصري لفترة محدودة بتخفيض سعر السيارة لأكثر من 12%.

تخفيض سعر هيونداي كونا فل كامل 2022

تتميز تلك الفئة بمحرك بنزين 4 سلندر حجمه 2000 سي سي ويولد قوة 149 حصان كما ذكرنا سابقاً، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع سي في تي. وصل سعر هيونداي كونا 2022 فئة التميت فل كامل إلى 102 ألف و925 ريال شامل الضريبة، وذلك في عرض حصري من قبل معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، بينما بلغ سعر السيارة حوالي 116 ألف و650 ريال لدى الوعلان. العرض عبارة عن خصم لفترة محدودة يصل إلى 14 ألف ريال تقريباً عن سعر السيارة لدى الوكيل.

تأتي فئة التميت من هيونداي كونا 2022 بمواصفات فل كامل، حيث تتميز بإضاءات رئيسية ليد بالكامل وفتحة سقف، حساسات أمامية وحساسات خلفية بالاضافة إلى كاميرا خلفية مدمجة، جنوط من الألومنيوم تأتي بمقاس 18، حنايا عفش وجناح خلفي ومرايا جانبية بتحكم كهربائي. كما تتميز السيارة العائلية الأفضل بالنسبة للكثيرين من وقت إصدارها بتجهيزات كاملة للأمان والسلامة، فهي مزودة بأنظمة للتحذير في المناطق العمياء والتحذير عند مغادرة المسار، حساس لقياس ضغط الهواء في العجلات وتقنية دعم للفرامل بالاضافة إلى عدد 6 وسائد هوائية.

كونا التميت موديل 2022

تتميز فئة التيمت فل كامل من الداخل بتصميم عصري وتجهيزات مدهشة، فهي مزودة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكيين بالاضافة إلى التشغيل عن بعد، جلنط كهربائي بخاصية الاوتو هولد، مقاعد جلد فاخرة مزودة بخاصية التحكم الكهربائي وإمكانية تبريد وتسخين المراتب، زجاج كهربائي بالكامل ومرايات كهربائية ونظام سنترلوك على الأبواب. تأتي تلك الفئة أيضاً بشاشة معلومات تدعم نظام أبل كاربلاي ونظام أندرويد أوتو بالاضافة إلى نظام ملاحة، تحكم من خلال المقود في الوسائط والبلوتوث ومثبت السرعة وعداد الرحلات، منافذ متعددة للشحن والطاقة وشاحن لاسلكي وغيرها من المميزات في هيونداي كونا فل كامل موديل 2022.