أسطورية على الطرق.. تويوتا لاند كروزر صالون 2022 GXR-2 ومواصفاتها الخارقة

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 GXR-2 من السيارات التي تتميز بالأداء الرائع والمغامرات التي يحتاجها القائد، وهذا حيث ان السيارة قد تتمتع بانها تجمع بين الفخامة والأناقة والمظهر المميز الرياضي والقوي والانيق، وهذا بالإضافة إلى انها سيارة اعتمادية تتمتع بالتصميم الرياضي المميز حيث أنها تتمتع بإمكانيات الدفع الكلي المميز وقد تتمتع بكافة أنظمة الأمان والسلامة التي تجعلها تسير بطريقة جيدة على الطرق الوعرة وهذا بالإضافة للتصميم الخارجي المميز الذي يلفت الكثير من الأنظار للمواطنين في الأسواق العربية وخاصة في السوق السعودي.

أسطورية على الطرق.. تويوتا لاند كروزر صالون 2022 GXR-2

تضم السيارة مجموعة مختلفة من التقنيات والمواصفات العالية الجودة التي تجعل من السيارة تتصدر قائمة السيارات الموجودة في العالم العربي والعالم الأجنبي، وهذا حيث أنها سيارة تتمتع بهذه التقنيات والمواصفات:

سيارة تتميز بأنها متعددة الاستخدامات وسيارة رياضية.

بالإضافة إلى أنها تتمتع بالدفع الكلي

تحتوي على محرك قوي يتوفر بحجم ٣٫٥ لتر كما أنها تحتوي على ٦ أسطوانات متخصصة في توليد القوة في السيارة بمقدار عالي ٤٠٩ حصان.

بالإضافة إلى أن السيارة تتميز بانها تحتوي على نظام محرك يعمل باستخدام البنزين، وتحتوي على ناقل سرعة يعمل بشكل اوتوماتيكي بعشر سرعات مختلفة.

فضلا عن أن السيارة تدعم أنظمة الوايف اي وتحتوي على ست مكبرات خاصة بالصوت

كما أنها تدعم تقنية البلوتوث وغيرها من وسائل الترفيه المميزة في السيارة من الداخل

وتحتوي السيارة على فتحات يو اس بي ومشغل سي دي

كما أن السيارة مزودة بالأبل كار والأندرويد كار

وسائل الحماية في سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 GXR-2