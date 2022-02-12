نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ للطرق الواعرة.. كيا سيراتو بمواصفاتها واسعارها في الاسواق 2022 الفخامة والشياكة في المقال التالي
كيا سيراتو من السيارات السيدان الكورية الموجودة في الأسواق، وقد تتوفر في الأسواق بالعديد من الفئات وهي الخمس فئات التير تختلف تماما من حيث التجهيزات ووسائل الأمان، وقد تم الإعلان عن النسخة الجديدة من السيارة في السوق المصرية في شهر ابريل الماضي، وهذا حيث انه من أفضل الموديلات الموجودة في الأسواق والتي تمكنت من الحصول على قبول تام من العملاء في السوق، حيث أنها تتميز باعتمادية كبيرة في هذه النسخة المعدلة والمحسنة تماما بالمواصفات المختلفة والمميزة، فهي منافسة بشكل كبير لسيارة هيونداي النترا.
مميزات سيارة كيا سيراتو
- كيا سيراتو من أفضل السيارات الاعتمادية التي تتميز بسهولة البيع والانتشار في الأسواق.
- حيث انها مزودة بالكثير من وسائل الأمان والتجهيزات المختلفة.
- حيث تضم سيارات ليد متطورة تعطي للشكل النهائي في السيارة الاناقة والرقي.
- بالإضافة إلى التصميم الخارجي العصري الذي يجعل السيارة منافسة مع غيرها.
- فضلا عن الشبكة الامامية المميزة الشكل والاكصدام المميز والرياضي الذي يحتوي على فتحات خاصة بالتهوية مع كشافات خاصة بالضباب.
- كما أنها تتميز بالتصميم الهادئ والممتع للجنوط التي تتماشى تماما مع تصميم السيارة الجانبي، فضلا عن التصميم الخلفي الأنيق والمميز.
- مزودة بالفتحات الخاصة بالتهوية التي تجعلها تتناسب مع ال mg6 ، كما انها مزودة بمحرك ١٫٦ لتر بقوة ١٣٠ حصان.
إمكانيات سيارة كيا سيراتو
تحتوي السيارة على مجموعة من الإمكانيات المختلفة التي تتمثل في التالي:
- سعة المحرك الخاص بالسيارة ١٦٠٠ سي سي.
- كما ان السيارة تتمتع بتسارع قوي حيث تنتقل السيارة من ل١٠٠ في أقل من ١١٫٦ ثانية
- تتمتع السيارة بقوة ١٣٠ حصان
- كما ان السيارة تحتوي على قوة عزم ١٥٥ نيوتن
- حجم السيارة من الخارج سيدان مدمجة.
- فضلا عن احتوائها على المقاعد المنجدة بالجلد الطبيعي
- ومقاعد تحتوي على المقاعد الأمامية المزودة بالمهواة والمدفأة
- بينما السيارة بها نظام صوتي بسعة ١٤ مكبر
- وتحتوي على نظام تحكم قياسي للمناخ بمزود بأربع مناطق
- تحتوي على نظام معلومات وشاشة تعمل بتقنية اللمس بمقاس ٩٫٠
- ومزودة بشاحن لاسلكي يستخدم لشحن الهواتف المحمولة
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