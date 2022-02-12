سيارة الاحلام.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 واحدة من بين أقوى أنواع السيارات التي تتواجد في التوقيت الحالي بالأسواق المحلية والعالمية، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم ما تمتاز به تلك السيارة المميزة من مواصفات تجعلها من بين أقوى أنواع السيارات التي تتوفر فيها كل الملحقات المثالية المميزة والتي تعتبر من أهم ما يجعل القيادة للسيارة أكثر راحة وانطلاقا حتى على الطرق الصعبة، ومن خلال ما يلي نعرض تجهيزات السيارة وأهم ما تمتلكه من مزايا تجعلها من أكثر السيارات المفضل اقتنائها.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

من أهم السيارات التي انتشرت مؤخرا بالأسواق العالمية والمحلية سيارة من موديل فورتشنر المميز حيث تعد السيارة ممتلكة لعدد من المواصفات والتي من أهمها أن السيارة تتمتع بقوة التصميم والهيكل الخارجي مما يتيح قوة عبورها لأصعب الطرق وأشدها وعورة، ومن خلال الآتي نوضح مواصفات السيارة.

مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر 2022

من أهم المواصفات التي تعد مميزة لخصائص لسيارة فورتشنر ما يلي:

المحرك الخاص بالسيارة بالسعة أربعة سلندر.

السيارة تنتج قوة تعدل مائة أربعة وستين حصان.

العزم لدوران السيارة يصل لنحو مائتين خمسة وأربعين نيوتن لكل متر.

الناقل الخاص بالحركة من النوع الأوتوماتيك.

السيارة متواجد بها عدد سبعة مقاعد.

أهم التجهيزات التي تتوفر بالسيارة تويوتا فورتشنر 2022

العديد من التجهيزات المميزة للسيارة من موديل تويوتا فورتشنر من أهمها ما يأتي في تلك النقاط المقبلة.

السيارة متواجد فيها المكابح والتي تمنع الانغلاق.

متواجد كذلك في السيارة الوسائد الهوائية والتي تحد من التعرض للتصادم.

متواجد بالسيارة العتبة الجانبية، والدخول للمقصورة الداخلية من دون استعمال مفتاح.

من الممكن أن يتم التحكم بالمقعد المخصص للسيرة من خلال ضبطه كهربيا.

متواجد في السيارة شاشة لعرض المميزة وبالمقاس سبعة بوصة.

القفل المركزي موجود للباب الخاص بالمقصورة الأمامية.

المكيف الخاص بالسيار من النوع اليدوي.

متوفر بالسيارة المنفذ يو إس بي.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

السيارة من الممكن أن يتم شرائها من السوق المحلي بالمملكة بسعر مائة سبعة وثلاثين ألف ريال سعودي.