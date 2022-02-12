الفخامة والمتانة.. سيارة تويوتا جرانفيا 2022 Toyota Granvia في السعودية مواصفات وامكانيات خيالية

نناقش اليوم في موضوعنا هذا أهم مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا 2021 وأسعارها المتداولة في سوق السيارات السعودي وهي من السيارات الرائعة ذات الحجم الكبير الذي يمكنه ضم عدد كبير جدًا من الأشخاص حيث أنها مناسبة تمامًا للرحلات العائلية وحمل متاع ثقيلة لكل ما تحتاجينه في سفرك وتتميز السيارات كبيرة الحجم بأنها تتسع لحمل كل أنواع الرفاهية وسنوضح لكم في مقالنا بتوضيح أكثر عن أهم مميزات وعيوب سيارة تويوتا جرانفيا 2021 .

مواصفات السيارة

تعد سيارة تويوتا جرانفيا من السيارات التي صممت خصيصًا لنقل وتوصيل الشخصيات الهامة في البلاد والضيوف وما شابه وتتميز السيارة بعدة مواصفات تتمثل فيما يلي:-

محرك السيارة يعمل بالبنزين سعته 3.5 لتر وقوته 277 حصان يدور بعزم دوران 351 نيوتن لكل متر.

يحتوي المحرك على 6 سلندر ومرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

تحتوي على عدد 8 مقاعد.

مزودة بشاشتان تعملان باللمس إحداهما معلوماتية مقاس 7 بوصة والآخرى رقمية مقاس 4.2 بوصة.

بينما حساستان أماميتان و4 حساسات من الخلف تساعد على الوقوف.

أنظمة فرامل مانعة للانغلاق والتحكم في ثبات السيارة.

بينما باب السيارة الجانبي يعمل بواسطة الكهرباء.

بها أنظمة حديثة للحماية ضد السرقة.

عيوب سيارة تويوتا جرانفيا الجديدة

مقاعد السيارة الداخلية مصنوعة من قماش رديء الجودة وليس من الجلد.

بينما نفق فتيس السيارة للشخص الذي يجلس في مقعد الكنبة الخلفية في الوسط.

تم تصميم مساحة تخزينها بشكل صغير إلى حد ما.

تتميز هذه السيارة بالموثوقية حيث أن شركة تويوتا اليابانية من أشهر وأصدق الشركات حول العالم.

تحتوي على مداخل لـ aux وABS بالإضافة إلى مدخل لـ USB.

بينما مصابيحها الأمامية تعمل بتقنية الليد الجديدة والمقود الخاص بها يعمل كهربيًا.

لديها محركين للسيارة أحدهما محرك ديزل والآخر محرك يعمل بالبنزين وذلك يزيد من جودة وآمان السيارة.

أسعار سيارة تويوتا جرانيفا 2021 في سوق السيارات السعودي

تختلف أسعار السيارة الجديدة من تويوتا باختلاف ونوع الفئة وتأتي الأسعار كالآتي:-