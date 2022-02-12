اقوي عروض التقسيط.. تويوتا رايز XLE 2022 بالتقسيط على 5 سنوات في السعودية

اقوي عروض التقسيط.. تويوتا رايز XLE 2022 بالتقسيط على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا رايز XLE 2022 التي تعد واحدة من أنجح وأشهر السيارات المقدمة من شركة تويوتا العالمية ونظرًا لتعدد الفئات والسيارات من جميع الأنواع والأشكال أصبح الاختيار صعب عند شراء سيارة ولكن لا شك أن سيارات تويوتا وكيا هما أول ما يفكر به العميل الذي يرغب في شراء السيارة فالسيارات المقدمة منهما مزودة بأفضل الإمكانيات وموثوقيتهما عالية لأن منشأهمها في اليابان الشقيقة وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا رايز XLE 2022

يبلغ طول السيارة 4030 ملم وعرضها 1710 ملم وارتفاعها 1600 ملم.

تبلغ قاعدة عجلات السيارة 2،252 مم تقريبًا.

تبلغ سعة محرك سلسلة XLE 1200 سم مكعب وهو محرك ثلاثي الأسطوانات.

القوة الحصانية للمحرك تبلغ 87 حصان ويدور بعزم دوران أقصاه يبلغ 113 نيوتن لكل متر.

استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 20.2 كيلو متر لكل لتر.

يقترن محرك الفئة XLE بناقل حركة يعمل يدويًا ذو 6 سرعات.

مميزات سيارة تويوتا رايز 2022

نظام خاص بنفخ الإطارات.

نقطة اتصال بالواي فاي.

منافذ يو إس بي.

خاصية ربط الهاتف الذكي بالسيارة لاسلكيًا.

التحكم في ارتفاع المقعد الخاص بالسائق.

إضاءة قوية أسفل قاعد السيارة الأمامية.

المقاعد مصنوعة من قماش عالي الجودة.

الناقل الحركي وعجلة السيارة مطلية بالجلد الفاخر.

تكييف السيارة يمكن التحكم به يدويًا.

شاشة لعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية إحداهما 8 بوصة والأخرى 7 بوصة.

عيوب سيارة تويوتا رايز 2022

لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي عيوب تخص السيارة نظرًا لأنها لا تزال حديثة وغير متوفرة تمامًا في كل أسواق السيارات سواء العالمية أو المحلية وسنقوم بتزويدكم بالعيوب في حال الكشف عنها.

تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا رايز 2022

أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل الشهيرة في المملكة العربية السعودية عن التقسيط على أسعار سيارة تويوتا رايز فئة إكس إل إي حيث جاء العرض كما يلي:-