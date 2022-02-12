نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص عروض تقسيط على 5 سنوات.. كيا سبورتاج بدون مقدم 2022 في السعودية بمواصفات واسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص عروض تقسيط على 5 سنوات.. كيا سبورتاج ، تعد شركة كيا لصناعة السيارة واحدة من أقوي الشركات التي تعمل في مجال إنتاج السيارات الموثوق بها والمعروفة بصلابتها وقوتها على الطرقات الواعرة، حيث أن العملاء يبحثون عن سيارات تتحمل وتحتوي على مجموعة من المواصفات والمميزات الرائعة.

ارخص عروض تقسيط على 5 سنوات.. كيا سبورتاج

هناك العديد من العروض المتوفرة في المملكة العربية السعودية لجميع فئات سيارة كيا سبورتاج 2022 ومنها التالي:

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج ال اكس 16

من الآن يمكن الحصول على سيارة كيا سبورتاج 2022 بالتقسيط لأطول وقت ممكن التعرف عليها من خلال التفاصيل التالية:

يقدم عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج على 5 سنوات تتمثل في مدة 60 شهر.

أما سعر السيارة 93.148 ألف ريال سعودي والدفعة المقدمة للسيارة تكون حوالي 9.315 ألف ريال سعودي.

بينما تكون الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة 27.945 ألف ريال سعودي.

ويتم دفع قسط شهري 1.728 ألف ريال سعودي شهرياً.

كما أنها واحدة من السيارات المعروف بأنها الدفع الأمامي وهي سيارة رياضية متعددة للاستخدامات، تمتلك السيارة 2 من الوسائد الهوائية ولها نظام أمان لكي يتأكد السائق من سلامته وتعمل السيارة بقوة 133 حصان.

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاجأي اكس 2.4

تقدم السيارة أفضل عرض تقسيط في السعودية حيث تأتي السيارة بسعر 123.738 ألف ريال سعودي، ويتم دفع دفعة أولى حوالي 12.374 ألف ريال سعودي، أما الدفعة الأخيرة منها تكون حوالي 37.122 ألف ريال سعودي وهي الدفعة التي تملك السيارة، وقيمة السيارة الشهرية 2.295 ألف ريال سعودي وتأتي السيارة بقوة 184 حصان بجانب الفئات الأخرى لها 13.9 كيلو متر لكل لتر ويصل سعة 2.4 لتر بنزين.

مواصفات سيارة كيا 2022

تمتلك السيارة مجموعة من المواصفات المذهلة التي يريد كل شخص أن يمتلكها في السيارة الخاصة به ومن أهمها التالي: