الاسطورة اليابانية وصلت.. تويوتا سيكويا فى السعودية افخم واقوى سيارة اكبر حجما واكثر اناقة بمواصفات واسعار جبارة

الاسطورة اليابانية وصلت.. تويوتا سيكويا فى السعودية ، تشن الشركة اليابانية تويوتا لإنتاج السيارات العالمية والحديثة المعروفة بقوتها وجدارتها على الطرقات الواعرة بجميع أنحاء العالم، حيث أنها تعمل على الدوام لتحديث مجموعة من سياراتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما أنها تعتبر واحدة من السيارات الرياضية الحديثة المنتظر طرحها في سوق السيارات السعودي أثناء الفترة القادمة، بالإضافة إلى أنها تكون من ضمن السيارات العائلية التي تتسع لكثير من الأفراد لأنها تشمل 3 صفوف، غير ذلك هي تكون من السيارات متعددة الاستخدام لأنها تحتوي على تقنيات حديثة.

الاسطورة اليابانية وصلت.. تويوتا سيكويا فى السعودية

عملت شركة تويوتا اليابانية على تجهيز واحدة من أحدث سياراتها بمجموعة بأفضل وأعلى التقنيات الحديثة التي توفر للسائق والركاب الراحة والأمان طول الوقت على الطرقات ومن مواصفات السيارة ما يلي: