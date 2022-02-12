الأسطورة اليابانية.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا من أهمها ما سنقوم بمتابعته عبر التقرير حيث تعتبر السيارة ممتلكة لعدد من المواصفات، والتجهيزات التي تؤهلها لكي تكون من بين أفضل الشاحنات وأقوى المركبات التي تتوفر بالتوقيت الحالي بمختلف الأسواق المحلية والعالمية ومن خلال تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على كل ما يخص مواصفات هذه لسيارة المتميزة، والتي تحتوي على تجهيزات مميزة، كما تحتوي على بعض الملحقات التي تؤهلها لتكون من أقوى السيارات التي تتمكن من العبور على أصعب الطرق الوعرة، وفيما يأتي أهم المواصفات، وتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا تندرا

نتناول عبر التقرير التالي كل التجهيزات التي تتوفر في تلك السيارة لمتميزة حيث تعد المواصفات والأسعار لسيارة تويوتا تندرا تعد من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل كل الراغبين في الاقتناء لهذه المركبة المميزة، ومن خلال الآتي نوفر عرضا عن المواصفات والتجهيزات للسيارة.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا تندرا

مواصفات سيارة تويوتا تندرا من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك محرك ينتج قوة حصانية تعدل أربعمائة سبعة وثلاثين حصان.

محرك السيارة سعته تصل لنحو ألف وسبعمائة سي سي.

السيارة بناءها الهيكلي يعد قوي ومميز.

السيارة متوفر لها جنوط رياضي بمقاس سبعة عشر بوصة.

العديد من التجهيزات لراحة الراكب أثناء التواجد بالسيارة.

أهم تجهيزات الأمان في السيارة

السيارة تتوفر بها تجهيزات تساعد في الحماية التامة للركاب، ومن أهم تلك التجهيزات ما يلي:

المكابح التي تعد مانعة تماما للانغلاق، وعملها يكون بالنظام إي بي إس.

المكابح تخضع أيضا للخاصية التي تعمل تبع نظام إي بي دي.

متوفر أيضا الوسائد من النوع الهوائي للحماية من الارتطام.

أهم مميزات السيارة

السيارة تتواجد بكل السوق المحلية بمختلف الدول العربية وعلى مستوى العالم.

تتواجد فيها العديد من الملحقات أهمها المكيف ومنفذ لليو إس بي.

يتواجد أيضا في السيارة منفذ إي يو إكس.

اسعار سيارة تويوتا تندرا