نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم.. سيارة جيب رانجلر 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة جيب رانجلر نتحدث عنها من خلال هذا المقال من هذا التقرير، والذي نقوم فيه بتقديم مراجعة كاملة لأهم المعلومات التي تخص السيارة، ومواصفاتها، وكل ما يتواجد فيها من التجهيزات الأساسية، والتي تتيح أهم سبل القيادة بأمان للسيارة، كما تعتبر السيارة ممتلكة للعديد من الملحقات لضمان الرفاهية أثناء فترة العبور على الطرق بالسيارة، مهما بلغت مستويات صعوبة تلك الطرق، كما نتعرف على كل مزايا السيارة، وأهم ما يتعلق بالتكلفة الشرائية للسيارة بالسوق المحلية.

مواصفات سيارة جيب رانجلر 2022

يهتم العديد من المشترين بمعرفة المواصفات والأسعار للسيارة جيب رانجلر، والتي تعتبر أكثر ما يجذب انتباه مختلف الأشخاص من الراغبين في الحصول على السيارة، والتي تعد ممتلكة لعدد من المواصفات الجذابة والأكثر قدرة على التكيف مع أصعب الطرق والانطلاق بقوة وكفاءة تشغيلية عالية بالزوايا والمنعطفات وإليكم أهم المعلومات عن مواصفات تلك السيارة.

مواصفات ومميزات سيارة جيب رانجلر

مواصفات السيارة جيب رانجلر من أقوى ما تمتلك تلك الشاحنة، وأهم لمواصفات نذكرها على النحو التالي:

السيارة بقوة موتور تعدل مئتين خمسة وثمانين حصان.

السيارة محركها بالسعة ثلاثة ونصف لتر.

محرك السيارة بعزم للدوران مائتين وستين نيوتن لكل متر.

الناقل للحركة بالسيارة من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد ثمان سرعات.

التسارع الخاص بالسيارة يتم خلال ست ثواني ونصف.

أهم التجهيزات التي تتواجد بالسيارة

السيارة من النوع جيب رانجلر من أهم ما يتوفر بها، ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متواجد بها المقاعد بالارتفاع المناسب والتي يمكن طيها كهربيا.

متواجد النظام الذي يتيح التحكم الكامل بقيادة السيارة.

متواجد عدد أربعة من الوسائد الهوائية والتي تحمي الركاب من أثر الاصطدام.

متوفر النظام الخاص بالتحكم بالنقاط العمياء.

أهم مميزات السيارة

أهم مميزات السيارة السيارة يتواجد بها نظام مميز للإضاءة بتقنية الليد.

متواجد المكيف ويعمل أوتوماتيكيا.

يتواجد أيضا بالسيارة مشغل للسي دي وراديو.

شاشة تاتش بالمقاس سبعة بوصة.

تكلفة الشراء للسيارة

السيارة تتواجد بمختلف الأسواق المحلية والأسواق العالمية، وتتوفر بالسوق المحلي بالسعر الذي يبدأ من مليون وثمانمئة ألف جنيه مصري ويعدل حوالي مائتي ألف ريال سعودي بمختلف المتاجر بالمملكة السعودية.