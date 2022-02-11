نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقة وزن اذرعة السيارة من تويوتا عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة تويوتا عبداللطيف جميل باقة وزن اذرعة السيارة والعديد من الخدمات المختلفة لصيانة السيارات بأسعار وعروض لا مثيل لها، وهذه الباقة ستنتهي في 31 ديسمبر لعام 2022 وهي صالحة لأنواع السيارات المختلفة مثل اوريون، أفالون، أفانزا، كامري، كورولا، بريوس، رش، تويوتا 86، يارس ، سي اتش آر وتبلغ قيمة هذه الباقة 166 ريال سعودي، وسوف نتناول فى هذا المقال معلومات مختلفة حول الفئات المستفيدة منها وتكلفتها التي تختلف على حسب نوع السيارة.

معلومات عن باقة وزن اذرعة السيارة

هذه الباقة متاحة ل انواع السيارات من الدفع الرباعي مثل أف جي كروزر، فورتشنر، هايلكس، إنوفا، لاند كروزر، برادو، بريفيا ، راف 4 ، سيكويا ، هايلاندر ويبلغ سعرها 222 ريال سعودي، تتغير الأسعار على حسب رغبة الشركة ويمكن الاستفادة من الباقة وأخذ موعد للحصول على هذه الصيانة.

إذا حصلت على هذه الخدمة سيتم إلغاء أي اتفاقيات أو وقود وخصومات بشكل تلقائي ويمكن الحصول على الباقة والدفع عن طريق الصراف الآلى أو الماستر كارد والفيزا كارد.

الشروط والأحكام الخاصة بباقة وزن اذرعة السيارة

سعر هذه الباقة مضاف له ضريبة القيمة المضافة، ويمكن للشركة تغيير التكلفة في أي وقت دون إخبار العميل.

إذا حصلت على هذه الخدمة لا تستطيع استبدالها بأي باقة أخرى للصيانة بل يجب الاستفادة منها على حسب ما تم ذكره فقط.

الشركة تخلي مسؤوليتها عن أي شيء بخلاف ما تم الإعلان عنه من الالتزامات والحقوق.

الأسئلة الشائعة عن باقة وزن الأذرعة

هل باقة وزن الأذرعة تصلح لسيارات لكزس؟

لا هذه الباقة متاحة لسيارات تويوتا فقط.

هل هذه الباقة تشمل تدوير الإطارات وترصيصها ؟

السعر يشمل فقط وزن الأذرعة للسيارة.

ما أهم النصائح الخاصة بعملية وزن اذرعة السيارة والحالات المطلوبة

يتم عمل هذه الصيانة إذا كان نظام توجيه القيادة مثل الدوران الصلب أو قفل التوجيه وغيرها من نقاط السلامة والمعايير المطلوبة والمعروف وإذا حدث تآكل في الاطارات بشكل غير طبيعي يجب عمل وزن الأذرعة إذا شعرت بأن هناك أداء غير مستقر في القيادة و شعور غير طبيعي.

هل يمكن الحصول على هذه الباقة من جميع الفروع الخاصة بشركة تويوتا عبداللطيف جميل؟

هذه الباقة موجودة فقط في الفروع التي ذكرناها في الشروط والأحكام ويجب للحصول على هذه الخدمة حجز موعد لتفادي الانتظار والازدحام.

هل تستطيع الجمع بين هذه الباقة وباقات اخرى؟

نعم يمكنك ذلك بعد أن ترجع إلى الاستشاري الخاصة بعملية الصيانة.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بباقة وزن اذرعة السيارة كما ذكرنا الفئات المخصصة وتكلفته الحصول على هذه الخدمة وقمنا بالإجابة عن الأسئلة الشائعة للعديد من العملاء الخاصة بين الجمع بين هذه الباقة باقات أخرى وبين تكلفة هذه الخدمة لأكثر من موديل سيارة.