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عمر شويل - جدة سيارات كسر زيرو للتنازل بالتقسيط لمدة 7 سنوات بدون دفعات أولى أو نهائية، توفرت اليوم للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2022 فئة سمارت، ماكينة بنزين إقتصادية 4 سلندر سعة 2 لتر تعمل مع ناقل حركة auto والعداد لم يتخطى 12 ألف كيلو متر، الموتور بحالة الوكالة وتم إجراء صيانة ال5 وال10 آلاف كم في الوكالة. تتميز بحساسات أمامية وخلفية بالاضافة إلى كاميرا خلفية وشاشة وسطية، عجلة قيادة متعددة الأغراض مزودة بتحكم أوتوماتيكي، شاحن لاسلكي وزجاج كهرباء وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل بدون مقابل لنقل الملكية والسداد أقساط على 5 سنوات إلا 3 أشهر مدفوعة القسط، وذلك مع إمكانية تقسيط دفعة التملك عبر جهة التنازل وهي بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 1224 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 40 ألف ريال.

سيارات كسر زيرو للتنازل بالتقسيط

توفرت للتقبيل سيارة نيسان اكستيرا كسر زيرو موديل 2021 فئة ستاندر، ماكينة 4 سلندر سعة 2.5 لترتعمل مع قير أوتوماتيك والعداد 15 ألف كيلو متر. مواصفات ممتازة تتضمن حساسات خلفية، إضاءات ليد، فتح السيارة بالريموت، صندوق خلفي كهربائي، لوحة قيادة مضيئة للسيارة، نظام أمان وفرامل مانعة للإنغلاق ونظام حماية من السرقة. تم اضافة عازل حراري من توب كول ضمان 5 سنوات لكامل السيارة مع نانو سيراميك 3 طبقات ضمان 3 سنوات. السيارة للتنازل بدون مقابل لنقل الملكية والسداد أقساط على 5 سنوات إلا 5 أشهر مدفوعة القسط، قيمة القسط الشهري 1444 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 46 ألف ريال يمكن تقسيطها.

تتوفر للتقبيل سيارة مازدا 2022 فل كامل بنزين، ماكينة 6 سلندر سعة 2.5 لتر تعمل مع جيربوكس أوتوماتيكي والعداد 12 ألف كيلو متر، الموتور جديد والسيارة بأكياس الوكالة. تتميز بإمكانية الإغلاق تلقائي عند بدء تشغيل السيارة، مكابح بنظام التوزيع الإلكتروني، كاميرا خلفية، فتحة سقف، إضاءات بالكامل ليد، حساسات أمامية وخلفية وتحكم دركسيون، مقاعد مخمل بيج بتحكم كهربائي، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل عبر البنك الأهلي، قيمة القسط الشهري 1734 ريال بدون دفعة أولى، تم سداد 4 أقساط وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 48 ألف ريال قابلة للتقسيط لمدة عامين.

تقسيط سيارات 2022 لأطول فترة سداد

تتوفر للتقبيل سيارة شانجان CS75 سمارت بلس 2022 فئة النص فل، ماكينة 3 سلندر تيربو بسعة 2 لتر تعمل مع قير أوتوماتيكي ثماني السرعات والعاد 40 ألف كيلو متر، تتميز كاميرا بنظام رؤية محيطية 360 درجة وحساسات خلفية، جنوط ألمونيوم مقاس 19 إنش مع نظام لقياس ضغط الإطارات، نظام مكابح طوارئ أوتوماتيكة ومانع لإنغلاق المكابح مع توزيع قوة الكبح إلكترونياً، نظام التحكم بالثبات والمساعدة على صعود المنحدرات، نظام التحكم بالالتصاق الناتج عن الجر بالاضافة إلى نظام تحذير من الاصطدام الامامي.

تتميز كذلك بفتحة سقف بانوراما وحمالات سقف، نظام دخول عن بعد مع تشغيل بضغطه زر، إضاءات ليد بالكامل وكشافات ضباب، أربع مخارج للعادم، مقود كهربائي بتحكم كامل، رادار وشاشة معلومات بمقاس 7 انش، مقاعد جلد رياضية باللون الأحمر مع إمكانية التحكم بوضعية كرسي السائق بـ6 اتجاهات، شاشة 12 انش تعمل باللمس وتدعم كل من نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. السيارة للتقبيل بدون رسوم عن طريق البنك الأهلي بقسط 1541 ريال شهرياً، عدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 51 قسط، وتصل قيمة الدفعة الأخيرة إلى 29 ألف ريال قابلة للتقسيط