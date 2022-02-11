بـ1500 ريال تويوتا كامري 2021 سيارات للتنازل بدون مقابل مستعمله بحالات ممتازة في السعودية

بـ1500 ريال تويوتا كامري 2021 سيارات للتنازل بدون مقابل قام بعض مالكي السيارات بعرض حزمة من سيارات للتنازل في المملكة العربية السعودية لرغبتهم العاجلة في الحصول على مال، وكانت هذه العملية فرصة رائعة للمواطنين الذين لا يقدرون على شراء سيارات جديدة بأسعار باهظة وقد يلجأون إلى التقسيط ولكن كانت هذه من أفضل الفرص وسنقوم في موضوعنا اليوم بتوضيح مواصفات أربع سيارات تم عرضها للتنازل في سوق السيارات السعودي موضحين أيضًا سعر تنازل السيارة والقسط الشهري من سعرها.

بـ1500 ريال تويوتا كامري 2021 سيارات للتنازل بدون مقابل

1.سيارة هوندا أوديسي EX 2018

مواصفات السيارة:-

للتنازل بدون مقابل مستعمله تنافس السيارة كل من تويوتا انوفا 2018 وكيا جراند كرنفال 2018 ومرسيدس بنز 2018.

سعة موتور السيارة تبلغ 3500 سي سي ومكون من ست أسطوانات.

قوة المحرك لعمل 5500 لفة في الدقيقة الواحدة هي 280 حصان.

أقصى عزم دوران للموتور هو 345 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة من السكون في غصون تسع ثواني هي 100 كيلو متر في الساعة.

يقترن الفتيس بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات.

سعر السيارة بدون دفعات أولية والقسط الشهري منها 2.127 ريال سعودي.

2. سيارة تويوتا كامري 2021

مواصفات السيارة:-

تتميز السيارة بوجود خيارات متعددة للموتور فالأول سعته 2500 سي سي مكون من أربع أسطوانات وقوته 204 حصان وأقصى عزم دوران له 243 نيوتن لكل متر.

بينما الموتور الثاني سعته 200 سي سي ومكون من أربع أسطوانات وقوته 212 حصان وأقصى عزم دوران له 221 نيوتن لكل متر.

لا يوجد أي دفعة أولية من سعر السيارة بينما القسط الشهري قيمته ألف و523 ريال سعودي.

3. سيارة تويوتا راش 2021

مواصفات السيارة:-

سعر التنازل بدون مقابل في منطقة جدة السعودية والقسط الشهري يبلغ 1.071 ريال سعودي.

في منطقة جدة السعودية والقسط الشهري يبلغ 1.071 ريال سعودي. موتور السيارة حجمه يبلغ 1500 سي سي وقوته الحصانية تبلغ 103 حصان.

أقصوى عزم دوران للموتور يبلغ 136 نيوتن لكل متر.

يقترن الفتيس بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من أربع نقلات.

سرعتها القصوى في غصون 13 ثانية تبلغ 100 كيلو متر لكل ساعة.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

4. سيارة هيونداي أزيرا 2020

مواصفات السيارة:-