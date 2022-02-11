الوووحش الكاااسر.. تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليا من تويوتا الاسطورة بمواصفات وامكانيات جبارة

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة تعد النسخة اليابانية من سيارة تويوتا لاند كروزر من أقوى السيارات في الأسواق، حيث تضم مجموعة من المعدات التقنية بالإضافة إلى برامج التحكم والرفاهية مع عناصر تساعد السائق في تحديات الطريق ،حيث استطاعت أن تحتل مكانة خاصة في فئة سيارات الدفع الرباعي بالإضافة إلى تصميمها العملاق مما يمنحها ميزة مواجهة أصعب الطرق.استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تجلب الكثير من الفخامة والتحديثات إلى سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 مما زاد من كفاءتها وقدرتها على مواجهة أصعب الطرق، مما جعل تويوتا فخورة بهذه السيارة الوحشية ، كما قالت “لاند كروزر” “يمكن أن تأخذ أي خبرة وتذهب إلى أي مكان. على الإطلاق. »الراحة والأمان.

الوووحش الكاااسر.. تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليا من تويوتا

تعمل تويوتا لاند كروزر 2022 بمحرك سعة 3500 سم مكعب سداسي الأسطوانات. سم .

بمحرك سعة 3500 سم مكعب سداسي الأسطوانات. سم . يمكن أن تنتج 409 حصان وعزم دوران أقصى 650 نيوتن متر على نظام الدفع الرباعي.

بينما يبلغ طول تويوتا لاندكروزر 2022 5،145 مترًا ، وعرضها حوالي 1980 مترًا ، وارتفاعها 1،890 مترًا.

تحتوي على مقصورة أمتعة خلفية واسعة ، وخزان وقود 110 لترًا ، ومقصورة داخلية تتسع لـ 7 أشخاص.

تمنح المقاعد الشبكية متعددة الأقسام السيارة ميزة التحكم الديناميكي الهوائي والمرايا الجانبية المزودة بإشارات الانعطاف والعجلات الرياضية المصممة بشكل فريد.

تتضمن تويوتا لاند كروزر 2022 مجموعة من ميزات الأمان والسلامة عالية الأداء مثل:

الوسائد الهوائية الستائرية الجانبية .

تحتوى على خاصة نظام التحذير من الاصطدام PCS .

مساعد التوجيه في حالات الطوارئ .

وبها ايضا التحذير من النقاط العمياء.

مساعدة الحفاظ على المسار (LTA). LDA)

نظام الضوء العالي التكيفي (AHS)

نظام التحكم في السرعة بالرادار الديناميكي (DRCC).

مميزات السيارة تويوتا لاندكروزر 2022