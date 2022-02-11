يارس 2022 قسط رخيص 39 ريال يوميا لفترة قصيرة والسر خرافي 100%

يارس 2022 هي السيارة رقم واحد في الفئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ولم يكن ذلك ممكنا إلا بعد أن قدمت تويوتا سيارتها الوعرة الجبارة بأقل سعر ممكن بأكبر تجهيزات ممكنة في نطاق هذا السعر، وتعد تويوتا أحد أهم الشركات المصنعة للسيارات التي تنال شعبية وتحقق نجاح خرافي في السعودية وتنوع العلامة اليابانية في موديلاتها لتغطية جميع الأذواق ما بين السيارات السيدان والهاتشباك والـ SUV والرياضية.

يارس 2022 قسط رخيص 39 يوميا لفترة قصيرة والسر خرافي

تقسيط يارس ستاندر يجري من خلال شركة عبداللطيف جميل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه باستخدام الأرقام استنادا على رقم القسط الشهري للسيارة الذي يبلغ 1191 يمكن حساب المبلغ اليومي المدفوع.

وبما أن العام يحتوي على 365 يوم فيمكن حساب المبلغ اليومي المدفوع من القسط وهو 39 ريال يوميا لمدة 60 شهر.

المبلغ المدفوع يوميا شامل ضريبة القيمة المضافة ونسبة الفائدة السنوية للوكالة وهي 18% بالعام.

60 شهر هي فترة قصيرة أمام امتلاك أحد أكثر سيارات تويوتا اعتمادية واقتصادية.

تفاصيل تقسيط يارس 2022 من وكالة عبداللطيف جميل

السداد يتم شهريا لوكالة عبداللطيف جميل للتمويل، هناك دفعة أخيرة يتم دفعها عند كتابة عقد التملك بنهاية مدة القسط.

وفي الوقت نفسه مبلغ الدفعة الأخيرة هو 20 ألف و406 ريال سعودي، وهناك مصروفات إصدار هي 583 ريال.

مصروفات الإصدار يتم دفعها في نفس يوم كتابة عقد تمويل السيارة.

يارس ستاندر يتم تقسيطها من وكالة عبداللطيف جميل بدون مقدم نهائيا ولا حتى ريال واحد.

أبرز مزايا يارس الجديدة في الأراضي السعودية وبين أيدي المواطنين بالمملكة