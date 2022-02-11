نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت السعودية.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا نتعرف على أهمها وهذا من خلال القراءة والمتابعة للسطور من المقال، حيث تعتبر السيارة من هذا النوع من بين أقوى المركبات التي تتمتع بالقدر العالي من التجهيزات والمستوى المميز من الإبداع في التصميم سواء من الخارج، أو من الداخل من مقصورتها الداخلية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نتحدث بمزيد كمن التفاصيل عن أهم المعلومات فيما يخص السيارة، وأهم التفاصيل التي تتعلق أيضا بتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة لادا نيفا

مواصفات واسعار سيارة لادا نيفيا تعد مادة بحث للكثير من الأشخاص المقبلين عل الشراء لتلك السيارة ويرغبون في التعرف على مختلف تفاصيل السيارة وأهم ما ستقدمه لكل من يقتنيها وعن المواصفات نقدم العرض المفصل من خلال الآتي.

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا

مواصفات سيارة لادا نيفيا من أهمها ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

السيارة متوفرة بالمحرك الذي يبلغ من السعة حوالي ألف وسبعمائة سي سي.

المحرك يعمل بالقوة ثلاثة وثمانين حصان.

السيارة تعمل بقوة الدفع الرباعي.

السيارة تعمل بقوة الدفع الرباعي. عزم الدوران الخاص بالسيارة مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع اليدوي، وتم تدريج السرعة لخمس مستويات.

أهم تجهيزات سيارة لادا نيفيا

من أهم ما يتواجد بالسيارة من تجهيزات ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متوفرة بأحدث تصميم وقوة الهيكل الخارجي عالية.

متواجد بالسيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق.

يتواجد أيضا في تلك السيارة نظام يتيح سبل التحكم الكامل بالسيارة.

السيارة أيضا ممتلكة للجنوط الرياضي بمقاس خمسة عشر بوصة.

متوفر وسائد هوائية للوقاية من التصادم.

مميزات سيارة لادا نيفا

السيارة مقصورتها الداخلية مكيفة.

تمتلك السيارة الشاشة بمقاس سبعة بوصة.

متواجد راديو بالسيارة.

تكلفة شراء سيارة لادا نيفا

التكلفة الشرائية للسيرة من نوع لادا نيفا من أهم ما يتساءل عنه مختلف الأشخاص من الرابين في الحجز لتلك الشاحنة المتمتعة بعدد من التجهيزات الأكثر تميز، ومن خلال السوق المحلية تبين أن السعر الخاص بتلك الشاحنة في السعودية يبدأ من أربعة وثلاثين ألف ريال.